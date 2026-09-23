Chris Smalling se întoarce în Europa la 36 de ani! Semnează cu o echipă de legendă, la cel mai înalt nivel

Pavol Safranko, atacant în vârstă de 31 de ani, a fost la un pas să semneze cu FCSB în vara lui 2022, doar că în cele din urmă s-a înțeles cu Sepsi OSK. Fotbalistul cotat la 600.000 de euro la ora actuală , conform site-urilor de specialitate, a semnat atunci cu echipa din Sfântu Gheorghe un contract pe doi ani.

Plecat din Superliga României de mai bine de doi ani deja, din vara anului 2024, vârful slovac și-a găsit echipă și parafat o înțelegere cu clubul din țara natală Dunajska Streda în aceste zile, după ce ultima dată a fost legitimat în Azerbaijan, la Sabah FK, unde a petrecut doi ani, exact din momentul în care a părăsit Sepsi OSK.

Pavol Safranko, fost atacant la Sepsi, care a fost dorit de FCSB, a semnat cu Dunajka Streda

În urmă cu ceva timp, Pavol Safranko a vorbit despre vara în care a refuzat-o pe FCSB și a subliniat faptul că avea nevoie de stabilitatea pe care a găsit-o, în cele din urmă, la clubul patronat de Laszlo Diosezgi.

De asemenea, întrebat dacă ar vrea să se transfere la gruparea roș-albastră la acea vreme, Pavol Safranko a lăsat o portiță deschisă. Însă, iată că viitorul său nu se va lega nici de FCSB, dar nici de România.

Statisticile lui Pavol Safranko la Sepsi OSK

În Liga 1, Pavol Safranko a ajuns prima dată în august 2019, la Sepsi OSK, după ce covăsnenii l-au cumpărat pentru 125.000 de euro de la Aalborg BK. Covăsnenii l-au vândut doi ani mai târziu la Sundowns, în Africa de Sud, pentru 700.000 de euro, și l-au adus un an mai târziu liber de contract.

A revenit în august 2022 la Sepsi OSK, iar în cele două perioade a contabilizat un total de 153 de jocuri, 32 de goluri și 15 pase decisive. În cariera sa, Safranko a reușit să bifeze și 10 meciuri pentru naționala Slovaciei, dar nu a reușit să marcheze.