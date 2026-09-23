La momentul redactării acestui articol, Dinamo ocupă primul loc, cu 23 de puncte, urmată de Rapid, cu 21, și Universitatea Craiova, cu 20. Petrolul are 19 puncte, în timp ce „U” Cluj este pe 5, cu 15 puncte, dar are un meci mai puțin. Farul completează în acest moment zona de play-off, cu 14 puncte.

Mitică Dragomir a numit cele șase echipe care vor intra în play-off

Fostul șef al LPF le vede în primele șase pe Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova, Petrolul, FCSB și Universitatea Cluj.

Dragomir crede că Universitatea Cluj poate intra chiar în lupta pentru titlu dacă Nicolae Stanciu ajunge la echipă. „U Cluj se bate la titlu cu Nicușor Stanciu”, a spus fostul oficial la Fanatik.

FCSB este abia pe locul 11, cu 12 puncte, însă Dragomir o include în primele șase la finalul sezonului. În schimb, Farul nu se află pe lista sa. „Farul are condiții de play-off, antrenor de campioană și echipă de locul 10”, a explicat acesta.

CFR Cluj, ocupanta locului 8 cu 13 puncte, are și ea șanse în opinia lui Dragomir, dar fostul șef al LPF pune formația lui Marius Șumudică într-o luptă directă cu Petrolul: „La cât este de al dracu’ Șumudică, s-ar putea să vină în play-off”.