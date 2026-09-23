„U” Cluj a trecut printr-un start modest de sezon, dar a câștigat ultimele două meciuri din SuperLiga, 3-0 cu Oțelul și 2-0 cu FC Voluntari, și a urcat pe locul 5.

„Briliantul” a explicat însă că nu a purtat discuții cu oficialii ardeleni și că formația pregătită de Cristiano Bergodi nu are, în acest moment, nevoie de o schimbare.

Adrian Mutu și-a dat acordul pentru revenirea în Superliga

„Nu, nu sunt în cărți să preiau «U» Cluj. Eu cred că, chiar dacă a avut un început de sezon dificil, ușor-ușor își revine. Nu neg că e o echipă pe care o simpatizez mult, și conducerea de acolo. Îmi place proiectul lor.

E o echipă stabilă financiar și pe banca tehnică. Creează o atmosferă bună, îi dă antrenorului încredere și jucătorilor la fel. Îmi place, e o echipă pe care aș antrena-o, nu neg lucrul ăsta. Nu cred că e cazul acum, au antrenor și e unul destul de bun”, a declarat Mutu la Digi Sport.

Mutu a dezvăluit și că își dorește ca, la următoarea echipă pe care o va pregăti, secundul său să fie Cristi Săpunaru, fostul său jucător de la Rapid.

„Am lucrat aproape doi ani la Rapid, el fiind căpitan de echipă, eu antrenor. S-a legat ceva între noi și știam de atunci că vrea să se facă antrenor. El a zis că vrea să înceapă ca secund și i-ar face mare plăcere să fie cu mine”, a mai spus Mutu.