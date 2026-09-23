Antrenorul revine, astfel, la echipa patronată de Gigi Becali după nouă ani. În acestele zile, Reghecampf își va încheia socotelile cu Esperance Tunis, echipa pe care o pregătește în Tunisia, iar joi va susține prima sesiune de pregătire cu noii săi elevi.

Becali visează din nou la UEFA Champions League după revenirea lui Reghecampf, care i-ar fi promis că va câștiga fără prea mari probleme titlul în acest sezon. Pentru asta, patronul FCSB-ului este gata să-i aducă antrenorului său și câteva întăriri în perioada de mercato din iarnă.

Prima ”lovitură” pe care o poate da Reghecampf la FCSB poate fi la nivelul staff-ului tehnic. Mihai Pintilii (41 de ani) și-a dat demisia de la Levadiakos, acolo unde lucra alături de Elias Charalambous, invocând motive personale, iar acum se ia în calcul revenirea sa la echipa lui Becali.

Mihai Pintilii, prima lovitură a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB?

”Reghe” îl cunoaște foarte bine pe fostul mijlocaș, cu care a lucrat în cea mai bună perioadă a sa la FCSB. În 2020, Pintilii s-a lăsat de fotbal și a devenit antrenor secund în cadrul clubului, iar de atunci a lucrat alături de mai mulți ”principali”.

„Trebuie să fie ceva personal. Probabil, cântărește faptul că vine și Reghe și se întoarce acasă, dacă n-o fi ceva personal”, a spus Cristi Pulhac, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

„Dacă va fi să fie ca Pintilii să ajungă la FCSB, e clar de ce și-a dat demisia. Dacă nu, înseamnă că e altceva. E o coincidență care bate spre asta, dar mai departe nu știm. Sau poate l-a sunat nea Gigi și i-a zis 'nu vii tu la noi?'. Și Reghe”, a completat Răzvan Raț.

Vestea vine după un start dezastruos de sezon pentru Levadiakos. Formația greacă a părăsit Cupa după un eșec la masa verde, iar ulterior a adunat patru înfrângeri și o remiză în primele cinci etape din campionat. Echipa lui Elias Charalambous este ultima din Super League, cu un singur punct și niciun gol marcat.

Pe lângă Mihai Pintilii, la Levadiakos au mai ajuns trei români în această vară - Alexandru Pantea și Octavian Popescu, împrumutați de la FCSB, și Adrian Șut, împrumutat de la Al Ain.