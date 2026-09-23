Fost internațional român cu 32 de prezențe la prima reprezentativă, Costin Lazăr a câștigat două trofee cu Rapid în timpul carierei sale: Cupa României în sezonul 2006/07 și Supercupa României în stagiunea 2007/08.

Costin Lazăr laudă o rivală din București: ”După plecarea lui, mă gândeam că dă înapoi. Dar iată, surpriză!”

Într-o discuție cu Sport.ro în care a vorbit și despre naționala României și lotul pe care l-a convocat selecționerul Gheorghe Hagi (VEZI AICI), Costin Lazăr a vorbit, printre altele, și despre Dinamo.

”Câinii” și-au schimbat în vară antrenorul ”principal”. Zeljko Kopic a părăsit banca echipei, iar în locul său a fost adus portughezul Nuno Campos

Costin Lazăr consideră că Dinamo merge foarte bine și că e o surpriză pentru startul acestui sezon. ”Câinii” sunt pe primul loc în clasament cu 23 de puncte, după 10 etape desfășurate.

”Merge foarte bine Dinamo. Chiar surprinzător. După plecarea lui Kopic, aveam impresia că poate Dinamo va da un pic înapoi, dar iată, surpriză, că merg foarte bine cu noul antrenor”, a spus Lazăr pentru Sport.ro.

Ce urmează pentru Dinamo după pauza internațională

În ultimul meci înainte de pauza internațională, Dinamo a învins-o fără drept de apel pe Farul Constanța la București, în primul meci disputat din actuala stagiune pe Arena Națională.

”Câinii” s-au impus în fața ”marinarilor” cu 4-0, iar după ce se va încheia pauza, echipa pregătită de Nuno Campos o va întâlni la Sf. Gheorghe pe Sepsi OSK, în runda #11 a sezonului regulat.

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