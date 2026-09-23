Gigi Becali, primul "cadou" pentru Reghecampf la FCSB: "Dacă vrea, imediat îl luăm!"

Gigi Becali, dispus să îl readucă pe Mihai Pintilii la FCSB: "Dacă vrea Reghecampf!"

Miercuri, FCSB a oficializat despărțirea de Marius Baciu, dar și de doi dintre colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Tot miercuri, Mihai Pintilii a decis să demisioneze de la Levadiakos, formația din Grecia la care lucra din vară alături de Elias Charalambous.

Pintilii a invocat "motive personale" și a transmis că demisia lui nu are legătură cu sosirea iminentă a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Cu toate acestea, Gigi Becali spune că fostul mijlocaș este binevenit înapoi la formația roș-albastră, în cazul în care și "Reghe" și-l va dori.

"Dacă vrea Reghecampf, să vedem. Eu ce să fac? Din partea mea, dacă Reghecampf îl vrea pe Pintilii, îl luăm imediat. Deși el atunci nu a făcut bine când a plecat. A plecat Charalambous, dar a plecat și el... Nu știu, să vedem ce zice Reghecampf", a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Pintilii a fost elevul lui Reghecampf la FCSB și Al Hilal

La FCSB, Reghecampf va veni cu un secund, Viorel Dinu, și cu un preparator fizic, Adrian Popa. Din vechiul staff vor rămâne nume precum Lucian Filip, Marius Popa sau Thomas Neubert.

Reghecampf este antrenorul cu care Pintilii a avut cele mai multe meciuri de-a lungul carierei, nu mai puțin de 140 . Mijlocașul a evoluat sub comanda tehnicianului atât în cele două mandate de la FCSB, cât și în Arabia Saudită, la Al Hilal.

Retras în 2020, Pintilii a intrat imediat în staff-ul celor de la FCSB și a rămas până în luna martie a acestui an, când a demisionat alături de Elias Charalambous în urma ratării play-off-ului.