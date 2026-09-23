Gigi Becali, primul "cadou" pentru Reghecampf la FCSB: "Dacă vrea, imediat îl luăm!"

Gigi Becali, primul &quot;cadou&quot; pentru Reghecampf la FCSB: &quot;Dacă vrea, imediat îl luăm!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali este dispus să îi aducă întăriri lui Laurențiu Reghecampf în staff-ul pe care îl va avea noul antrenor de la FCSB.

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Gigi Becali, dispus să îl readucă pe Mihai Pintilii la FCSB: "Dacă vrea Reghecampf!"

Miercuri, FCSB a oficializat despărțirea de Marius Baciu, dar și de doi dintre colaboratorii săi, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Tot miercuri, Mihai Pintilii a decis să demisioneze de la Levadiakos, formația din Grecia la care lucra din vară alături de Elias Charalambous.

Pintilii a invocat "motive personale" și a transmis că demisia lui nu are legătură cu sosirea iminentă a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Cu toate acestea, Gigi Becali spune că fostul mijlocaș este binevenit înapoi la formația roș-albastră, în cazul în care și "Reghe" și-l va dori.

"Dacă vrea Reghecampf, să vedem. Eu ce să fac? Din partea mea, dacă Reghecampf îl vrea pe Pintilii, îl luăm imediat. Deși el atunci nu a făcut bine când a plecat. A plecat Charalambous, dar a plecat și el... Nu știu, să vedem ce zice Reghecampf", a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Pintilii a fost elevul lui Reghecampf la FCSB și Al Hilal

La FCSB, Reghecampf va veni cu un secund, Viorel Dinu, și cu un preparator fizic, Adrian Popa. Din vechiul staff vor rămâne nume precum Lucian Filip, Marius Popa sau Thomas Neubert.

Reghecampf este antrenorul cu care Pintilii a avut cele mai multe meciuri de-a lungul carierei, nu mai puțin de 140 . Mijlocașul a evoluat sub comanda tehnicianului atât în cele două mandate de la FCSB, cât și în Arabia Saudită, la Al Hilal.

Retras în 2020, Pintilii a intrat imediat în staff-ul celor de la FCSB și a rămas până în luna martie a acestui an, când a demisionat alături de Elias Charalambous în urma ratării play-off-ului.

Cine îl va ajuta pe Elias Charalambous la Levadiakos după demisia lui Mihai Pintilii

Plecarea lui Pintilii vine într-un moment dificil pentru Levadiakos, care ocupă ultimul loc în prima ligă elenă și nu a obținut nicio victorie în primele cinci etape.

Charalambous nu va rămâne însă fără un antrenor secund. Cipriotul mai are în staff un colaborator important, Christodoulos Christodoulou, care a fost numit la Levadiakos în iulie 2026 și are contract până în 2028.

Christodoulou are o experiență importantă în fotbalul cipriot. În sezonul trecut a fost antrenor principal la Digenis Akritas Morfou, unde a condus echipa în 23 de meciuri și a avut o medie de 1,35 puncte pe partidă.

Anterior, a pregătit-o pe Nea Salamina Famagusta în 50 de meciuri și a mai lucrat la APOEL Nicosia. Cea mai mare parte a carierei sale a fost în rolul de antrenor secund, iar printre tehnicienii alături de care a lucrat se numără Savvas Poursaitidis, Staikos Vergetis, Toni Conceicao, dar și Eugen Neagoe.

Pe lângă Christodoulou, din staff-ul lui Charalambous mai fac parte Giannis Zalaoras, antrenorul cu portarii, și Giannis Abatzidis, analistul principal.

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