”Studenții” vor să profite de intenția lui Nicolae Stanciu de a reveni în țară și de a fi mai aproape de Alba Iulia, orașul său natal. Președintele Radu Constantea a recunoscut deja că poartă ”discuții avansate” cu internaționalul român, dar FCSB le poate strica planurile.

Internaționalul român se afla în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo și a putut negocia cu orice club în această perioadă. FCSB se arată în continuare interesată de fotbalistul care i-a adus, în urmă cu zece ani, aproape 10 milioane de euro în conturi de pe urma transferului la Anderlecht.

Răzvan Raț știe ce va face Nicolae Stanciu

Răzvan Raț (45 de ani), în prezent implicat în conducerea celor de la Genoa, îl cunoaște foarte bine pe Nicolae Stanciu și nu crede că acesta va pune pe primul plan partea financiară înainte de a-și alege următoarea destinație.

„Eu cred că Stanciu, să spunem așa, o s-o cântărească dacă va fi să aleagă între FCSB și U Cluj. Va avea legătură și cu opinia soției.

Eu cred că, pentru el, cunoscându-i situația, o să primeze ceea ce e mai bine pentru familia lui, nu neapărat banii”, a spus Răzvan Raț, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.