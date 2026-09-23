Antrenorul român a avut un mesaj de apreciere pentru clubul tunisian, la scurt timp după ce a ajuns la un acord pentru despărțire.

Cum a numit-o Reghecampf pe Esperance Tunis după ce a bătut palma cu FCSB

Într-un interviu acordat publicației WinWin, Reghecampf a descris-o pe Esperance drept un club de top și i-a transmis că merită tot ce este mai bun.

„Esperance merită tot ce este mai bun, este un club foarte foarte foarte mare!”, a spus Reghecampf.

Tehnicianul va conduce primul antrenament joi, 24 septembrie, la baza din Berceni. Tot joi este programată și conferința de presă, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

La FCSB vor rămâne Thomas Neubert, Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean. „Reghe” îi va avea alături și pe Viorel Dinu și Adrian Popa.

În primul mandat, între 2012 și 2014, Reghecampf a câștigat două titluri, Supercupa României și a dus FCSB în grupele Champions League. În al doilea mandat, între 2015 și 2017, a cucerit Cupa Ligii.