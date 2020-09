O noua veste buna pentru Dinamo! 'Cainii' se intorc acasa! Proiectul care ii entuziasmeaza pe fanii dinamovisti

Desfiintarea echipei secunde a starnit discutii grele in randul suporterilor dinamovisti.

Decizia a fost criticata, iar intamplarea face ca la momentul respectiv, antrenorul echipei era chiar Cosmin Contra. In cadrul emisiunii ProSport Live, Danut Lupu declara faptul ca actionariatul a luat aceasta decizie din motive economice, castigand 100.000 de euro din aceasta retragere, o suma mica totusi pentru un club ca Dinamo.

Odata cu venirea investitorilor spanioli, Dinamo cauta sa-si intareasca compartimentele pe filiera iberica dar vine si cu un plan nou. Reinfiintarea echipei secunde este un prim pas in strategia propusa de conducere. Se pare ca lucrurile merg in directia potrivita iar Dinamo este pregatita sa-si cladeasca o Academie in adevaratul sens al cuvantului.

Primul antrenament al echipei secunde a avut loc pe stadionul central, acesta devenind de acum locul de pregatire pentru echipa secunda, echipele de juniori antrenandu-se in parcul sportiv Dinamo, dupa cum anunta Radio Dinamo1948.

Cornel Talnar este cel care a insistat pentru revenirea lui Dinamo B dupa o pauza de trei sezoane si pentru proiectul Academiei. In perioada in care Dinamo era o candidata constanta la titlu, aceasta producea jucatori de valoarea la echipa a 2-a. Radu Stefan fiind cel mai sonor nume, plecat la Lazio pe suma de 5,4 milioane de euro, Marica, Zicu, Mitea si multi altii.