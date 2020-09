S-a impacat Mircea Lucescu cu suporterii lui Dinamo Kiev?! Ce spune antrenorul roman: "E un grup de ultrasi impins de la spate de cineva!"

Mircea Lucescu a fost invitat special la emisiune Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Lucescu "Senior" a triumfat in Supercupa Ucrainei cu Dinamo Kiev, reusind sa isi invinga fosta echipa, Sahtior Donetsk, scor 3-1.

Romanul a avut mai multe probleme de la revenirea in Ucraina, fiind aspru contestat de suporterii lui Dinamo Kiev, dar si de fosti jucatori ai clubului.

El a declarat ca spatele ultrasilor care l-au contestat sunt alte persoane. Lucescu nu acorda atentie acestui subiect si se concetreaza mai mult pe echipa si pe jucatorii lui.

"Eu nu am niciun fel treaba, e un grup de ultrasi impins de la spate de cineva. In sfarsit, nici nu conteaza. Pe mine nu ma intereseaza. Mie imi pasa de relatia mea cu jucatorii si cu jocul pe care il practica. E sunt profesionist si fiind profesionist las sentimentele in spate pentru a putea da clubului tot ce am acumulat in aceasti ani ca experienta", a spus Lucescu pentru PRO X.