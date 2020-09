"Daca nu ati fi fost voi, nu am fi fost aici!" Fanii lui Dinamo au ajuns la un punct comun cu noii investitori! Prima reactie dupa intalnirea dintre DDB si spanioli

Suporterii lui Dinamo au oferit prima reactie oficiala dupa intalnirea dintre boardul DDB si noua conducere a clubului din Stefan cel Mare.

Marti seara a avut loc prima intalnire dintre noii investitori de la Dinamo si fanii actionari ai clubului. Cele doua parti au discutat mai multe subiecte care privesc viitorul lui Dinamo si au ajuns la un numitor comun.

Spaniolii i-au asigurat pe fani ca ei au fost principalul motiv care i-a convins sa investeasca la echipa si vor continua sa colaboreze.

De asemenea, acestia i-au imputernicit pe fanii DDB sa se ocupe in continuare de demersurile pentru construirea noului stadion.

"Ieri seara a avut loc o prima intalnire intre boardul DDB si noua conducere a clubului.

Domnul Pablo Cortacero s-a prezentat ca reprezentant al unui grup de investitori, a vorbit despre proiectul pregatit pentru Dinamo si a raspuns intrebarilor noastre.

Grupul pe care il reprezinta este de mai multa vreme interesat sa investeasca in fotbal, chiar daca, pentru ei, aceasta ar fi o prima experienta in domeniu.

Domnul Cortacero a tinut sa precizeze motivul pentru care au decis sa investeasca la Dinamo. Explicatia sa, intarita si de interventia lui Rufo Collado, a fost ca referintele primite despre Dinamo prezentau un club de traditie, care tinde sa devina primul club din Romania organizat dupa MODELUL SPANIOL, adica un PARTENERIAT SOLID INTRE SOCIOS SI INVESTITORI.

Au fost studiate mai multe cluburi care au acest potential, dar au ales Dinamo, dupa ce au vazut materiale video cu suporterii si dupa caracterizarile primite de la persoane precum Dorin Serdean sau Cosmin Contra.

A urmat prezentarea proiectului nostru si discutii pe tema armonizarii celor doua proiecte intr-o STRATEGIE COMUNA.

Partea spaniola a fost interesata sa afle de la noi care este stadiul discutiilor legate de construirea noului stadion, amplasarea acestuia si implicarea noastra in relatia cu autoritatile.

Dorinta actionarului majoritar este ca echipa DDB sa se ocupe in continuare de DEMERSURILE PENTRU CONSTRUIREA NOULUI STADION.

A fost apreciata implicarea lui Cosmin Contra in acest proiect pe termen lung, el fiind perceput ca o garantie pentru reusita acestui demers.

Stim ca si-a dorit un astfel de proiect la Dinamo, stim ca este dornic de performanta si este antrenorul cu care am castigat ultimul trofeu si alaturi de care am fost aproape de titlu.

Alte puncte aduse in discutie si solicitari din partea noastra:

1. Dezvoltarea Academiei Dinamo.

2. Mutarea birourilor mai aproape de "casa" adica in zona Stefan cel Mare.

3. Deschiderea unui magazin Dinamo in aceeasi cladire cu noul sediu al FC Dinamo Bucuresti.

4. Proiectul comun privind Muzeul Dinamo.

5. Bugetul proiectat pentru acest an competitional.

6. Alegerea unui sponsor tehnic care sa tina cont de proiectul nostru cu numele membrilor DDB pe tricou.

7. Implicarea DDB in promovarea si sustinerea activitatilor legate de marketing si ticketing.

8. Informarea actionarului majoritar in legatura cu actiunile detinute de suporteri si situatia imprumuturilor din partea ProgramDDB.

9. Analiza situatiei precare in care se afla clubul in prezent.

10. Necesitatea unei reforme in cadrul clubului.

Actionarul majoritar a primit asigurari din partea noastra, ca daca vor investi si vor actiona in asa fel incat Dinamo sa faca performanta, vor avea sustinerea totala a celor mai dedicati suporteri.

A incheiat Rufo Collado, care in putine cuvinte a exprimat un adevar frumos, care poate fi rezumatul zbaterii nostre din ultimele 10 luni:

"Daca nu ati fi fost voi, azi noi nu am fi fost aici. Din doua motive: Pentru ca, fara suporteri, Dinamo nu ne-ar fi atras si pentru ca fara voi, astazi, Dinamo nu ar mai fi existat", se arata in comunicatul DDB, postat pe pagina de Facebook a PCH.