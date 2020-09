Gigi Multescu si-a decis viitorul! S-a intalnit cu spaniolii de la Dinamo si i-a anuntat ce vrea sa faca 

Gigi Multescu s-a intalnit cu conducerea lui Dinamo pentru a-si discuta viitorul.

Fostul antrenor al 'cainilor', inlocuit in urma cu o saptamana de Cosmin Contra a decis sa ramana in Stefan cel Mare. Dupa intalnirea cu investitorii spanioli, Multescu a acceptat sa ramana ca director tehnic la club.

"Da, raman la Dinamo pe postul de director tehnic. Ma duc sa vad jucatori care ne intereseaza la alte cluburi sau de la noi, de la centrul de copii si juniori. Exact ceea ce pot sa fac eu mai bine, sa imi pun priceperea in sprijinul clubului.

In ultimii doi ani nu am primit oferte deosebite, in afara de cea de la Dinamo. Aceasta a fost una de suflet. Am hotarat ca e bine sa raman in fotbal si sa fac ceea ce imi place", a declarat Gigi Multescu pentru Antena Sport.