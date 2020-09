Ciprian Marica a dezvaluit de ce a ales sa mearga la FCSB! "Sansa s-a numit FCSB si a trebuit sa ma gandesc la mine. N-aveam cum sa ma gandesc la Dinamo"

Ciprian Marica a povestit de ce a ales sa joace la FCSB si nu la Dinamo.

Ciprian Marica (34 de ani) a povestit cum a ajuns sa joace la FCSB in 2016. Desi ar fi vrut sa ajunga la Dinamo, fostul atacant s-a gandit la cariera lui si a semnat pana la urma cu formatia patronata de Gigi Becali. Viorel Paunescu a fost cel care a purtat discutii cu cei din conducerea ros-albatrilor.

"Dansul a vorbit, da. A avut discutii si a vorbit cu domnul Argaseala si cu domnul Becali. Eu n-am vorbit. Si n-a fost vorba de bani. Acolo am avut salariul minim pe economie. Trebuia sa am un salariu pe hartie. Oamenii au speculat ca m-am dus pentru bani. Exclus, n-am luat niciun ban. Am vrut sa joc si sa mai incerc o data", a declarat Ciprian Marica pentru GSP.

Marica a povestit ca Dinamo i-a facut o oferta pe ultima suta de metri care care i-a fost transmisa prin Danciulescu:

"La Dinamo mi-a fost usa inchisa. N-am putut sa ma intorc. Era un patron care detinea echipa si care nu era dispus. Mi-a facut o oferta in ultima zi prin Danciulescu. Mi-a dat de inteles ca e doar una fictiva. Nu se dorea ca eu sa vin. Era facuta pentru suporteri, ca el a încercat. Sansa s-a numit FCSB si a trebuit sa ma gandesc la mine. N-aveam cum sa ma gandesc la Dinamo! Trebuia sa-mi mai dau o sansa si sa incerc. N-am mai reusit... Accidentarea mea de la genunchi imi crea probleme. Au venit si alte accidentări in aceea perioada", a incheiat Marica.