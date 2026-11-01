După victoria lui FCSB în derby-ul cu Rapid s-a iscat un scandal rasist, după ce suporterii roș-albaștrilor i-au numit pe fanii giuleșteni „*igani”.
Marius Șumudică a cerut depunctarea lui FCSB după cele întâmplate în derby-ul din etapa a 13-a din Superliga.
Ce a spus Justin Ștefan despre posibilitatea ca FCSB să fie depunctată
Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a admis că în România există o problemă legată de astfel de scandări, dar crede că depunctarea lui FCSB este o măsură mult prea drastică.
Justin Ștefan a explicat că s-ar putea crea un precedent în cazul în care s-ar aplica măsuri mult prea drastice în astfel de situații.
„E clar că în România ne-a confruntat și cu situația în care suporterii au scandat, au venit amenzile și au zis 'lasă că le plătesc domul Șucu, domnul Becali și alții', e clar că ăsta e un plan real de discuție.
Nu putem să mergem doar pe ideea că problema este legată doar de scandări, dar este clar că nu e așa. Problema e mult mai profundă, dar nu cred totuși că în România nu ne confruntăm cu o problemă de huliganism, de ultras sau de rasism cu care s-au confruntat alte campionate”, a spus Justin Ștefan în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă după „episodul Șumudică” de la Cluj
Ciprian Marica se poziționează împotriva acestor scandări, dar atrage atenția asupra folosirii unor astfel de pretexte pentru a schimba rezultatul sportiv.
Cât despre Maruis Șumudică, Ciprian Marica a amintit faptul că el este unul dintre antrenorii car instigă publicul advers și are tot felul de gesturi în timpul meciurilor.
„Cred că mediatizarea excesivă a acestui subiect poate duce lucrurile și într-o altă direcție, pentru că, dacă s-ar ajunge la depunctări sau amenzi, acestea ar putea deveni intenționate din partea suporterilor. Astfel de incidente se întâmplă, așa cum spunea și domnul Justin, de foarte mult timp. Este vorba despre educație și despre un proces de lungă durată pentru a corecta aceste lucruri.
Mi se pare că Marius Șumudică, un personaj care are foarte multe gesturi nesportive la activ, tocmai el să vină acum și să ridice această problemă în legătură cu galeria adversă, din cauza unei scandări, este prea mult! Nu îmi place ipocrizia și nu îmi place să ducem lucrurile într-o zonă în care să avem impresia că totul trebuie schimbat peste noapte.
Și eu am fost jignit, la fel ca alții. Ce ar trebui să facem, să ieșim cu toții de pe teren?! Hai să fim puțin rezonabili și să ne amintim de câte ori Marius Șumudică a instigat și a provocat. Încerc să nu jignesc, dar trebuie să recunosc că nu mi-a plăcut atitudinea lui Marius Șumudică”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.