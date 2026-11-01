După victoria lui FCSB în derby-ul cu Rapid s-a iscat un scandal rasist, după ce suporterii roș-albaștrilor i-au numit pe fanii giuleșteni „*igani”.

Marius Șumudică a cerut depunctarea lui FCSB după cele întâmplate în derby-ul din etapa a 13-a din Superliga.

Ce a spus Justin Ștefan despre posibilitatea ca FCSB să fie depunctată

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a admis că în România există o problemă legată de astfel de scandări, dar crede că depunctarea lui FCSB este o măsură mult prea drastică.

Justin Ștefan a explicat că s-ar putea crea un precedent în cazul în care s-ar aplica măsuri mult prea drastice în astfel de situații.

„E clar că în România ne-a confruntat și cu situația în care suporterii au scandat, au venit amenzile și au zis 'lasă că le plătesc domul Șucu, domnul Becali și alții', e clar că ăsta e un plan real de discuție.

Nu putem să mergem doar pe ideea că problema este legată doar de scandări, dar este clar că nu e așa. Problema e mult mai profundă, dar nu cred totuși că în România nu ne confruntăm cu o problemă de huliganism, de ultras sau de rasism cu care s-au confruntat alte campionate”, a spus Justin Ștefan în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.