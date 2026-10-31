Ce s-a ales de Charalampos Kyriakou după ce a plecat de la Dinamo

Situația s-a schimbat însă în actuala stagiune. În primele două etape, câștigate de AEK Larnaca cu APOEL Nicosia și Nea Salamis, mijlocașul a rămas pe banca de rezerve, fără să fie folosit.

La scurt timp după despărțirea de formația din Ștefan cel Mare, Kyriakou a semnat cu AEK Larnaca, rivala clubului care l-a format, Apollon Limassol. Revenirea în Cipru a început foarte bine. În a doua parte a sezonului 2025/26, a primit constant minute și a devenit titular spre finalul campionatului.

A primit 12 minute în etapa a treia, în partida pierdută cu Pafos, scor 0-1. De atunci, nu a mai intrat pe teren. În ultimele cinci etape, de la runda a patra până la cea de-a opta, Kyriakou a rămas de fiecare dată rezervă neutilizată.

Chiar și fără contribuția sa din teren, AEK Larnaca are un start bun de sezon. Echipa ocupă primul loc în campionatul Ciprului, cu 17 puncte după opt meciuri: cinci victorii, două remize și o înfrângere. Are un punct peste Apollon Limassol și două peste Omonia Nicosia, formație la care evoluează Florin Tănase, fostul rival al lui Kyriakou de la FCSB.

Următorul meci al lui AEK Larnaca este programat vineri, 6 noiembrie, pe teren propriu, împotriva celor de la Karmiotissa.

Cifrele lui Charalampos Kyriakou

În cariera sa, cipriotul a strâns 360 de apariții la nivel de club, cu 10 goluri și 13 pase decisive. Cele mai multe meciuri le-a disputat pentru Apollon Limassol, unde a bifat 296 de prezențe.

La AEK Larnaca are 23 de apariții, un assist și 907 minute jucate, în timp ce pentru Dinamo a adunat 21 de meciuri și trei pase decisive. A mai evoluat în Portugalia, la Estoril, unde a înscris de două ori în 20 de partide.