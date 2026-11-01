VIDEO EXCLUSIV I-a mai rămas un vis: ce vrea Denisa Dragomir. Părerile străinilor despre cursele de alergare și munții din România

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Marcu Czentye
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Denisa Dragomir mai are un vis de îndeplinit, în partea finală a carierei.

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Denisa DragomirPoveștile sport.roalergare montana
Din articol

Campioană europeană și mondială în alergare montană, Denisa Dragomir (34 de ani) a dezvăluit la Poveștile Sport.ro că vrea să continue să concureze, fără a-și fi setat un termen-limită pentru cariera sa în sportul de anduranță.

Denisa Dragomir mai are un vis: încă un titlu de campioană mondială, cu fetița sa așteptând-o la finish

„Este un sport pe care îl poți practica până la o vârstă înaintată. Dacă ești atent, îi oferi corpului odihna de care are nevoie, o nutriție corespunzătoare, o refacere bună, poți fi longeviv,” a punctat Denisa Dragomir, care vorbește despre alergarea de anduranță pe munte ca despre o disciplină sportivă riguroasă, dar care permite, în același timp, o longevitate în activitate dincolo de pragul vârstei de 40 de ani.

Cu multe dintre obiectivele stabilite deja îndeplinite, Denisa Dragomir a impresionat pe toată lumea prin provocarea Red Bull trecută cu succes, prin care a stabilit un nou record de viteză în urcarea treptelor metalice de la baza Vârfului Toaca, din Munții Ceahlău.

În ultima parte a carierei, mai are un singur vis: „Să mai câștig un titlu de campioană mondială, iar fetița mea să mă aștepta la finish,” a recunoscut Denisa Dragomir, în exclusivitate pentru Sport.ro.

A câștigat Mondialul pe cont propriu, fără ajutor

În 2022, la Chiang Mai, Thailanda, Denisa Dragomir și-a îndeplinit visul de a deveni campioană mondială.

„În momentul în care am devenit campioană mondială la alergare montană, era singurul rezultat care îmi lipsea din palmares.

Era, de fapt, un rezultat pe care mi-l doream foarte mult, o medalie pe care mi-o doream foarte mult. Când am reușit să o obțin, am și plâns, dar a venit într-un moment în care nici nu credeam că o să reușesc.

„Nici nu aveam echipă”.

Nici nu aveam echipă. Practic, am concurat singură, la individual. Eram în Thailanda, umiditatea, mare, iar munții nu erau foarte înalți, tehnici, cum îmi plac mie. Îmi place să alerg pe zone destul de tehnice.

Am spus că vreau să îmi fac cursa și să mă bucur de competiție. Țin minte că m-am simțit atât de bine și am condus cursa de la început până la final.

A fost un moment unic, pe care, cu siguranță, îl voi păstra cu mine mulți ani, de acum înainte,” a răspuns Denisa Dragomir, la Poveștile Sport.ro.

Denisa Dragomir

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Fragment pov sport denisa dragomir 2
Fragment pov sport denisa dragomir 1
Fragment pov sport denisa dragomir 1
Fragment pov sport denisa dragomir 2
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
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Ce părere au alergătorii străini care vin să concureze în România

Vorbind despre părerile rivalelor sale din alergarea montană, Denisa Dragomir vine cu vești îmbucurătoare în ceea ce privește abilitatea României de a-și face un loc pe harta lumii, în acest sport.

„Au rămas surprinse de munții noștri, de faptul că sunt foarte sălbatici, dar și de modul în care sunt organizate competițiile. Majoritatea au fost foarte încântați,” a punctat Denisa Dragomir despre cum este văzută România de alergătorii stăini.

Momentul care i-a schimbat cariera Denisei Dragomir

„Țin minte că am vorbit cu Magor Csibi, în momentele în care încercam să revin, după ce am devenit mamă. Mi-a spus o vorbă pe care am păstrat-o cu mine: 'mintea ta trebuie să accepte acum că tu nu ești unde ai fost.' 

Acela a fost un moment în care am zis că are dreptate. Trebuie, cumva, să accept lucrul acesta și să îmi dau timpul de care mintea și corpul au nevoie ca să pot să ajung din nou unde îmi doresc, ca să obțin rezultatele dorite,” a recunoscut Denisa Dragomir, clipă din care și-a accelerat revenirea și a revenit cu succes în competițiile de alergare montană.

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