Dinamo s-a impus și în deplasarea de la U Cluj, 3-0 în Divizia A1 la volei feminin sâmbătă seara.
FOTO Debut la Dinamo! Cine bifează primul meci oficial după 587 de zile
Succes fără probleme pentru echipa din Ștefan cel Mare.
”Victorie în etapa 4💥
Un meci tratat cu maximă seriozitate și un scor pe măsură!
Căpitanul Gergana Kyoseva a jucat primul meci oficial după 587 de zile, punctând de 4 ori! Debut în prima Divizie pentru Sara Dinu!!!!
Top scorer a fost Ljubica Milojevic cu 17 puncte!
Felicitări tuturor! 👏🏻”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Volei.
Sara Dinu, debutantă la 18 ani
”Welcome back, Sara ⬜️🟥
Sara Dinu evoluează pe postul de libero, are 18 ani și a mai făcut parte din lotul nostru în sezonul 2024-2025.
La nivel de juniori, Sara a fost prezentă la toate turneele finale la categoriile la care a activat cucerind multiple medalii. De asemenea, în această vară a jucat pentru naționala României U20 în competițiile internaționale.
Sara vine la Dinamo de la CSM București.
Mult succes! 💪🏻”, anunța Dinamo la începutul acestei luni.
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