FOTO Debut la Dinamo! Cine bifează primul meci oficial după 587 de zile

Debut la Dinamo! Cine bifează primul meci oficial după 587 de zile Volei
SPORT.RO
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Succes fără probleme pentru echipa din Ștefan cel Mare.

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Dinamocs dinamo bucurestiGergana KyosevaSara DinuLjubica Milojevic
Din articol

Dinamo s-a impus și în deplasarea de la U Cluj, 3-0 în Divizia A1 la volei feminin sâmbătă seara.

U Cluj - Dinamo 0-3

”Victorie în etapa 4💥

Un meci tratat cu maximă seriozitate și un scor pe măsură!

Căpitanul Gergana Kyoseva a jucat primul meci oficial după 587 de zile, punctând de 4 ori! Debut în prima Divizie pentru Sara Dinu!!!!

Top scorer a fost Ljubica Milojevic cu 17 puncte!

Felicitări tuturor! 👏🏻”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Volei.

Sara Dinu, debutantă la 18 ani

”Welcome back, Sara ⬜️🟥

Sara Dinu evoluează pe postul de libero, are 18 ani și a mai făcut parte din lotul nostru în sezonul 2024-2025.

La nivel de juniori, Sara a fost prezentă la toate turneele finale la categoriile la care a activat cucerind multiple medalii. De asemenea, în această vară a jucat pentru naționala României U20 în competițiile internaționale. 

Sara vine la Dinamo de la CSM București. 

Mult succes! 💪🏻”, anunța Dinamo la începutul acestei luni.

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