Dinamo s-a impus și în deplasarea de la U Cluj, 3-0 în Divizia A1 la volei feminin sâmbătă seara.

Căpitanul Gergana Kyoseva a jucat primul meci oficial după 587 de zile, punctând de 4 ori! Debut în prima Divizie pentru Sara Dinu!!!!

Un meci tratat cu maximă seriozitate și un scor pe măsură!

Sara Dinu, debutantă la 18 ani

”Welcome back, Sara ⬜️🟥

Sara Dinu evoluează pe postul de libero, are 18 ani și a mai făcut parte din lotul nostru în sezonul 2024-2025.

La nivel de juniori, Sara a fost prezentă la toate turneele finale la categoriile la care a activat cucerind multiple medalii. De asemenea, în această vară a jucat pentru naționala României U20 în competițiile internaționale.

Sara vine la Dinamo de la CSM București.

Mult succes! 💪🏻”, anunța Dinamo la începutul acestei luni.