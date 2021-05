EXCLUSIV | "Domnul Talpan, v-a dat cu virgula in toate procesele cu noi!" Mustata, reactie transanta in razboiul FCSB - CSA Steaua! Ce a spus despre Becali

Liderul suporterilor FCSB a fost clar si concis in opinia sa.

Omul care conduce ultrasii de la Peluza Nord, Gheorghe Mustata, a fost categoric in razboiul dintre FCSB si Steaua si-l ataca pe Florin Talpan, cel mai aprig contestatar al echipei din Liga 1. Suporterul FCSB-ist este de parere ca echipa putea sa ajunga sa fie in lupta pentru retrogradare si sa lipseasca performantele in cazul in care nu era preluata de Gigi Becali.

"Oameni care au facut ceva pentru sportul romanesc, jurnalisti cu experienta. George Ogararu o fi plecat de la CSA, infiintata in 2017 sau de la noi de la Steaua. Am cerut desprinderea sectiei de fotbal, in momentul acela in 1998, eram cat pe aici sa retrogradam si sa ajungem ca Dinamo in situatia de acum.



A ajuns la Gigi Becali, chiar daca e mai rau de gura, nu are respect pentru fostele glorii, dar a salvat echipa asta. Ca s-a facut o greseala si nu ai fost sa inregistrezi o emblema si numele echipei si s-a speculat dupa o perioada de 10-15 ani, eroarea domnului Becali. S-au investit anumite sume de bani, ai mers marsav sa ii faci rau, ca nu iti place Gigi Becali si cum jigneste.

Pe noi, suporterii, ne intereseaza pe cine jigneste, jigneste fostele glorii. Au fost discutii intre suporteri si dansul, s-au stagnat jignirile. Dar sa nu luam doar lucurile rele facute, ci si cele bune. Dar sa vii si sa uiti si ce a facut. Sa uiti meciurile cu Ajax, cu Villarreal din Ghencea.

Faptul ca domnul Florin Talpan, de cand am aparut noi, in toate procesele, am vazut ca a iesit sa spuna ca nu stiu ce. Da, domnul Talpan, in toate procesele cu noi v-a dat cu virgula. Stim cu totii ca noi, baietii de la Sud, nu prea l-am inghitit pe Gigi de cand cu jignirile, vreau sa spun ca sunt milioane de suporteri cu echipa din Liga 1", a spus Gheorghe Mustata la Ora Exacta in Sport.