"Gigi Becali le-a dat sa manance si ce-au facut?!" Atac dur in razboiul dintre Steaua si FCSB! "Ce va intereseaza pe voi?"

Marcel Puscas s-a implicat in conflictul dintre CSA Steaua si FCSB.

Fostul jucator al Stelei a criticat proiectul Clubului Sportiv al Armatei si a dat de pamant cu cei care l-au 'tradat' pe Gigi Becali, optand sa sustina echipa din Liga 3 desi au lucrat si cu omul de afaceri.

Principala tinta a lui Marcel Puscas a fost George Ogararu, managerul Stelei, despre care a spus ca ar trebui sa-i fie recunoscator lui Becali, datorita caruia a ajuns la Ajax.

"E o ineptie ce doreste Steaua! Eu am fost autorul proiectului de privatizare din 1998. S-a facut de nevoie, cu acceptul MApN si al conducerii Stelei. Dupa cinci ani, odata cu venirea lui Becali si imprumutul catre Paunescu, a urmat atitudinea lui Becali fata de suporteri, Armata, fosti fotbalisti. A dat de gandit unora ca ar putea gasi niste portite sa readuca echipa de fotbal. Dar privatizarea in fond a fost facuta. Faptul ca Gigi Becali a fost ignorant si nu a putut sa-si pastreze marca si palmaresul, lucrurile formale, este un adevar de care profita din nou CSA Steaua.

Dar fotbal profesionist nu se poate face decat cu cluburi private. Ce vreti voi, CSA? Sa treci in Liga 2, ca sa vina din nou ziua sa vinzi din nou clubul. Cui? Unui alt Becali! Pe care, de data asta, militarii o sa-l considere cu fata umana. Dar privatizarea e inevitabila. Si ce faci? Privatizezi acelasi fotbal militar de doua ori? E absurd!

Nu sunt fanul lui Becali, dar CSA Steaua e un orgoliu personal al catorva oameni din club fata de Becali. Daca Becali ar fi dat, ipotetic, 37 de milioane de euro, probabil razboiul era ingropat. Ce va intereseaza pe voi la Steaua? Sa aveti fotbal la club sau banii lui Becali? Hai sa fim seriosi!

Fosti jucatori, mi-au fost si mie colegi, sau generatiile mai tinere, sustin ca CSA ar fi adevarata Steaua. Mai, fratilor, Iulian Miu, tu de cine ai fost platit? Nu ai fost angajat la Becali?! Lacatus, Iovan, Bumbescu nu au fost angajatii lui Gigi Becali?! Ogararu, daca nu era Gigi Becali, mai ajungeai la Ajax? Degeaba incercam sa ne scarpinam de la dreapta la stanga. Gigi Becali i-a dat sa manance lui George Ogararu, care nu a jucat o secunda la Clubul Armatei Steaua. Ogararu a debutat in 2000, a jucat doar la Steaua privata, nu a jucat nicio secunda la CSA Steaua.

Despre ce vorbim? Mi-e drag George, e un baiat de treaba, dar... Daca nu ai activat la Becali, ca Tudorel Stoica sau Boloni, poti sa emiti un punct de vedere in privinta unei identitati", a declarat Marcel Puscas, la LookSport.

Steaua lupta in aceasta perioada pentru promovarea in Liga 2. In prima faza a barajului, ros-albastrii se dueleaza cu Mostistea Ulmu, pe care i-au invins in meciul tur cu scorul de 2-0.

Returul este programat pe 15 mai, iar daca se vor califica in urmatoarea etapa a barajului, stelistii vor juca pentru promovare cu invingatoarea din duelul FCSB 2 - CS Afumati.