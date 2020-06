Ionel Ganea il critica pe Gica Hagi! Fiul sau a scos la pauza in ultimul meci al Viitorului: "Nu trebuia scos! Ar trebui sa procedeze ca in cazul lui Ianis!"

George Ganea (21 de ani) a fost titluar in victoria Viitorului cu 2-1 in fata lui Poli Iasi, insa a fost inlocuit de Gica Hagi la pauza.

Ionel Ganea considera decizia lui Hagi una gresita si spune ca fiul sau nu a jucat atat de slab incat sa fie inlocuit.

Fostul mare atacant din nationala Romaniei si-ar dori ca George Ganea sa primeasca aceleasi sanse la viitorul pe care le-a primit Ianis Hagi, pentru ca este un jucator tanar care are calitati foarte bune, insa are nevoie de sustinere.

"Nu cred ca evolutia lui in acest meci a fost foarte proasta. Nu trebuia scos. Randamentul jucatorilor cu o mai mare experienta decat a lui nu a fost foarte bun, asa cum a remarcat si Gica Hagi dupa meci. Cred ca in acest momente, este foarte important rezultatul echipei. Nu ai cum sa ceri dupa o pauza de atata timp, ca jucatorii sa aiba un joc foarte bun, spectaculos. Pe multi antrenori ii intereseaza rezultatul acum.

Parerea mea este ca George se afla la primul an in Liga 1, nu are o experienta foarte mare si ar trebui sustinut. Gica ar trebui sa procedeze cu el asa cum a procedat si cu Ianis Hagi, cum a stat in spatele lui si cum l-a sustinut. Indiferent ca a jucat prost sau bine. Si George e un jucator tanar de viitor, cu calitati foarte bune, trebuie doar sustinut putin mai mult de Gica", a declarat Ionel Ganea pentru Gazeta.

George Ganea a fost inlocuit in minutul 46 de Louis Munteanu, cand scorul era 1-1. Viitorul s-a impus pana la final, scor 2-1, multumita reusitelor lui Ciobanu si Ghita.

3 goluri si 4 pase decisive are George Ganea in acest sezon pentru Viitorul si este evaluat la 525.000 de euro, conform Transfermarkt.