Cum s-a produs ruptura dintre Bogdan Stelea si Gica Hagi: "E dificil. Nu avea rost sa ne certam!" Dezvaluirile fostului antrenor de la Viitorul

Fostul portar al Romaniei a vorbit despre relatia pe care o are cu Hagi.

Bogdan Stelea a marturist ca avea o gandire diferita fata de cea a antrenorului de la Viitorul Constanta. El a dezvaluit si motivul pentru care Hagi a reusit la echipa. Acesta a declarat ca fostul decar al Romaniei este o fire dificila si lucrul acesta l-a ajutat in cariera de antrenor.

"Mi-am dat seama ca atunci cand eram la Viitorul eu si Hagi vedeam lucrurile diferit. Nu vreau sa detailez, a trecut mult timp si suntem intr-o relatie buna. De aceea, am plecat atunci… Dificil fiind Hagi, a ajuns sa aiba succes. Dar nu avea rost sa ne certam, mai ales ca noi, in teorie, nu ne putem certa", a declarat Bogdan Stelea pentru ProSport.

Stelea a discutat si despre barajul pe care Romania il are cu Islanda si a declarat ca Hagi si Petrescu ar trebui sa antreneze nationala.

"Eu astept o victorie cu Islanda, dar cred ca vom avea emotii. Asta pentru ca pornim cu sanse egale. N-o sa ne fie usor. E un simplu meci, se pot intampla multe. FRF a facut ceva ce era comod. Din punctul meu de vedere ar trebui sa fie selectioneri Hagi sau Petrescu. Din ce il ascult pe Mutu la interviuri, imi dau seama ca e preocupat. Are noroc ca are o generatie buna", a povestit Stelea.