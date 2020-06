Gica Hagi anunta schimbari importante inaintea meciului cu Chindia! Jucatorii se resimt din punct de vedere fizic: "Suferim putin! Cine rezista mai bine va castiga"

Viitorul Constanta este in cautarea celei de-a doua victorii din playout, de la reluarea Ligii 1.

Echipa lui Gica Hagi va intalni miercuri Chindia Targoviste, in deplasare, dupa ce etapa trecuta s-a impus pe teren propriu in fata lui Poli Iasi, scor 2-1.

Viitorul este lider detasat in playout, cu 27 de puncte, la 7 puncte distanta de urmatoarea clasata, Sepsi.

Gica Hagi si-a stabilit un obiectiv clar in playout si vrea sa castige toate cele 11 meciuri ramase.

"Acesta e programul, trebuie sa ne adaptam. E o deplasare dificila chiar daca avem rezultate pozitive cu Chindia eu zic ca e o echipa care sta bine in teren, are un antrenor cu experienta bogata. Va fi dificil. Sper sa venim cu puncte acasa.

A inceput competitia, sunt meciuri oficiale si trebuie sa facem rezultate. Astea sunt gandurile mele si ale echipei. Cu siguranta ca vom face anumite schimbari pentru ca se joaca din trei in trei zile. Trebuie sa imi folosesc tot lotul si sper sa fiu inspirat si sa faca bine cei care intra. Sa o faca la fel de bine cum au facut-o si cei la meciul cu Iasi.

Stam bine la antrenori, avem nume. Din punctul acesta de vedere stam bine, sper sa iasa un meci bun asa cum a iesit si cu Mircea (n. r. Rednic) acasa.

Am incredere in cei care o sa intre ca o sa facem un meci bun. Nu ne uitam la clasament, din cele 12 meciuri am jucat unul. Mai avem 11 si fiecare meci il jucam sa dam maxim, sa fim concentrati 100% si sa ne atingem obiectivul, sa castigam fiecare meci.

Noi suntem o echipa ofensiva, incercam sa ne impunem in teren stilul nostru de joc. Vrem sa marcam goluri multe, sa dam ritm si intensitate jocului. De multe ori ne-a iesit si speram sa ne iasa si maine", a declarat Gica Hagi la conferinta de presa de dinaintea partidei.

Aurelian Chitu: "Cine rezista mai bine fizic acela va castiga, aici se va face diferenta"

Atacantul Viitorului a recunoscut faptul ca jucatorii se resimt din punct de vedere fizic dupa aceasta perioada lunga de pauza si spune ca acest capitol va fi decisiv in partida de miercuri seara:

"Speram sa jucam cat putem de bine dupa perioada aceasta lunga in care nu am jucat. Important este sa luam cele trei puncte si sa stam linistiti pentru urmatoarele meciuri.

Nu avem inca un ritm bun de joc, suferim putin la conditia fizica, dar asa e la fotbal. Usor usor ne vom reveni.

Eu cred ca va fi o partida echilibrata, probabil vor fi si schimbari in echipa. Cine rezista mai bine fizic acela va castiga, aici se va face diferenta.

Noi suntem pe primul loc in playout, dar nu inseamna ca trebuie sa stam foarte linistiti. Avem foarte multe meciuri in fata si e important sa le castigam pe toate.

E important sa avem un lot mare, vor fi schimbari. Speram sa jucam bine cei care vom intra si sa facem o figura frumoasa.", a spus Chitu.

Chindia Targoviste - Viitorul se va juca miercuri seara, ora 20:00, si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro