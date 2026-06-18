Corona joacă barajul pentru Liga 2, dar e cu gândul deja la promovarea în Liga 2

Corona Brașov a câștigat Liga 4 și Cupa AJF Brașov și se pregătește de barajul de promovare în Liga 3 cu FC Agnita, campioana județului Sibiu și echipă finanțată de primăria și un grup de afaceriști locali conduși de Tuțu Bodiu. Conducerea clubului brașovean face deja pregătiri pentru o eventuală victorie în dubla manșă de baraj (20 iunie, ora 18.00, Agnita / 27 iunie, ora 17.30, Brașov).

Presa locală scrie că echipa va avea un buget mult peste pentru nivelul Ligii 3 și curtează mai mulți jucători cu origini brașovene sau legături cu acest județ, printre care Gicu Grozav, Alexandru Mateiu, Florin Iacob, Rareș Enceanu, Bogdan Rusu, Andrei Lascu, Alexandru Benga, Lucian Dumitriu, Andreas Chirițoiu, Denis Rența și Vlad Mihalcea.

Marian Constantinescu este antrenorul Coronei Brașov

Proiectul Corona Brașov este la a treia încercare. Prima fază a adus un sezon în Liga 1 (2013-2014), dar și o desființare rapidă după acumularea de datorii uriașe. A doua fază a început în 2016, echipa fiind redenumită apoi Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov - Steagul Renaște, dar galeria a rămas atașată de Clubul Sportiv SR Municipal Brașov și echipa primăriei a fost exclusă din competiții, după acumularea de datorii.

Echipa actuală a luat ființă în 2024, dar nu a avut de la început sprijinul financiar al autorităților locale, terminat sezonul 2024-2025 pe locul al optulea în Liga 4 Brașov. După implicarea primăriei Brașov, echipa a defilat în campionatul local, terminând la 12 puncte distanță de CS Măgura Codlea și cu un golaveraj incredibil (120-9).

Echipa este antrenată de Marian Constantinescu, fostul jucător de la FC Brașov, Poli Timișoara, Gloria Bistrița, Jiul Petroșani, Inter Curtea de Argeș, CS Otopeni, Ceahlăul, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Turris Turnu Măgurele, iar din staff face parte și fostul mare goalkeeper Dumitru Stângaciu (antrenor cu portarii). Cei mai cunoscuți jucători din lotul actual sunt Florin Dumbravă, Albert Popa, Raul Gavîrliță și Alexandru David.

Foto - Corona Brașov (FB)