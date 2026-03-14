CSM Corona Braşov a remizat cu HC Dunărea Brăila, 29-29 (13-15), sâmbătă, în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'' din Braşov, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Katarina Jezic a marcat ultimul gol al meciului, egalând pentru Dunărea când mai erau 70 de secunde. Sorina Grozav a ratat o aruncare de la 7 metri cu 18 secunde înainte de final, dar brăilencele nu au reuşit să profite de ultimul atac. Oaspetele au condus cu 25-21 în min. 47.

Sorina-Maria Grozav, cea mai bună marcatoare

Sorina-Maria Grozav a marcat 8 goluri pentru Corona, Alisia Lorena Boiciuc a înscris 5, iar Jelena Zivkovic şi Katarina Slezak Krpez, câte 4 goluri.

De la Dunărea s-au remarcat Valeria Kirdiaşeva, cu 7 goluri, Daria Michalak, 6 goluri, Katarina Jezic, 5 goluri.

CS Minaur Baia Mare a dispus de HC Zalău cu 27-23, în Sala ''Gheorghe Tadici'', condusă de Diana Ilina (6 goluri), Jessica Quintino Ribeiro, Maria Gomes Da Costa, Alba Chiara Spugnini Santome (câte 5 goluri).

CSM Slatina a câştigat clar în deplasare cu CSM Galaţi, 30-21, având cele mai bune marcatoare în Magda Nicoleta Balsam (8) şi Sonia Vasiliu (6).

Clasament

  1. CSM Bucureşti 33 puncte (17 jocuri)
  2. CS Gloria Bistriţa 32 (17)
  3. CSM Corona Braşov 27 (17)
  4. SCM Râmnicu Vâlcea 19 (16)
  5. CSM Slatina 18 (17)
  6. CS Minaur Baia Mare 17 (16)
  7. HC Dunărea Brăila 15 (17)
  8. CS Rapid Bucureşti 15 (17)
  9. ...