CSM Corona Braşov a remizat cu HC Dunărea Brăila, 29-29 (13-15), sâmbătă, în Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'' din Braşov, într-un meci din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Katarina Jezic a marcat ultimul gol al meciului, egalând pentru Dunărea când mai erau 70 de secunde. Sorina Grozav a ratat o aruncare de la 7 metri cu 18 secunde înainte de final, dar brăilencele nu au reuşit să profite de ultimul atac. Oaspetele au condus cu 25-21 în min. 47.

Sorina-Maria Grozav, cea mai bună marcatoare

Sorina-Maria Grozav a marcat 8 goluri pentru Corona, Alisia Lorena Boiciuc a înscris 5, iar Jelena Zivkovic şi Katarina Slezak Krpez, câte 4 goluri.

De la Dunărea s-au remarcat Valeria Kirdiaşeva, cu 7 goluri, Daria Michalak, 6 goluri, Katarina Jezic, 5 goluri.

CS Minaur Baia Mare a dispus de HC Zalău cu 27-23, în Sala ''Gheorghe Tadici'', condusă de Diana Ilina (6 goluri), Jessica Quintino Ribeiro, Maria Gomes Da Costa, Alba Chiara Spugnini Santome (câte 5 goluri).

CSM Slatina a câştigat clar în deplasare cu CSM Galaţi, 30-21, având cele mai bune marcatoare în Magda Nicoleta Balsam (8) şi Sonia Vasiliu (6).

