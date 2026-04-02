Update: CSM Bucureşti a învins joi, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 36-29 (21-15), în meci contând pentru etapa a 19-a a Ligii Naţionale. CSM vine la un punct distanţă în clasament de liderul Gloria Bistriţa. CSM Bucureşti, succes crucial contra Coronei Brașov Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 5 goluri și Krpez 4, pentru Corona, respectiv Jaukovic 8, Maslova 8 și Omoregie 6 pentru CSM Bucureşti. În primul meci al etapei, liderul Gloria Bistriţa a învins la scor pe SCMU Craiova, 35-28, şi are 36 de puncte în clasament. CSM Bucureşti se află pe locul 2, cu 35, când mai sunt trei etape până la desemnarea campioanei. Pe locul 3 se află Corona Braşov, cu 27. Celelalte partide din etapa a 19-a se joacă, sâmbătă: CSM Galaţi – Rapid Bucureşti, Minaur Baia Mare – SCM Rm. Vâlcea, HC Zalău – Dunărea Brăila, CSM Tg. Jiu – CSM Slatina. Liga Naţională se întrerupe apoi până în 18 aprilie, interval în care România joacă ultimele două partide din EHF Euro Cup, cu Norvegia (8 aprilie) şi cu Polonia (12 aprilie). Corona Brașov - CSM București 29-36, pe VOYO și Pro Arena Min. 60: Corona Brașov - CSM București se termină 29-36!

Min. 56: CSM București este foarte aproape de o victorie mare. Echipa oaspete conduce cu scorul de 34-26. Min. 49: Corona Brașov - CSM București este 23-30. Min. 35: A doua repriză începe tot spectaculos. Corona Brașov - CSM București este 18-25. Echipa oaspete continuă să domine autoritar.

Min. 31: A început a doua repriză! Min. 30: La pauză Corona Brașov - CSM București este 15-21.

Min. 26: Jaukovic punctează din nou din aruncare de la șapte metri, iar CSM București ajunge la 19-13 în fața Coronei. Min. 25: Maslova marchează, iar CSM București o conduce pe Corona Brașov cu 18-13! Min. 24: Corona Brașov - CSM București este 13-17! Min. 20: Crina Pintea punctează, iar CSM București ajunge la 17-10, cea mai mare diferență din partidă de până acum. Min. 15: CSM București o conduce pe Corona cu 13-8! Min. 13: Crina Pintea înscrie și face 11-6 pentru CSM! Min. 12: Se joacă de la poartă la poartă! Corona Brașov - CSM București este 6-9. Min. 9: CSM București conduce cu 7-5! Jaukovic o învinge pe Rădoi de la șapte metri. Min. 5: CSM București face 4-3, după ce a fost condusă de Corona Brașov cu 3-1!

Min. 1: A început meciul.

LIVE de la ora 17:30 pe VOYO și Pro Arena și LIVE VIDEO pe Sport.ro, campioana CSM București o întâlnește în deplasare pe Corona Brașov, în derby-ul etapei cu numărul 19 din Liga Florilor. CSM este pe locul 2, la trei puncte de liderul Gloria Bistrița (35-28 ieri cu SCM Universitatea Craiova pe VOYO și Pro Arena), în timp ce Sorina Grozav (vezi galeria foto de mai sus) și compania ocupă poziția a treia în clasament. Ultimele întâlniri dintre CSM București și Corona Brașov 30/10/2025 CSM București 28:24 CSM Corona Brașov 18/05/2025 CSM București 35:33 CSM Corona Brașov 05/01/2025 CSM Corona Brașov 32:33 CSM București 08/03/2024 CSM Corona Brașov 26:35 CSM București 05/10/2023 CSM București 41:29 CSM Corona Brașov Info: FRH CSM București și Gloria Bistrița se luptă pentru titlu și și-au aflat adversarele din sferturile Champions League Duminică s-au încheiat meciurile din optimile Ligii Campionilor, iar rezultatele au stabilit programul complet al sferturilor de finală, în care vor juca şi două echipe româneşti: campioana CSM Bucureşti şi, în premieră, Gloria Bistriţa. CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturi, după ce s-a clasat pe locul 2 în grupa B, în timp ce Gloria Bistriţa a jucat şi optimi, fază în care a eliminat formaţia Ikast. Rezultatele din optimi: Gloria Bistriţa – Ikast (35-34, 37-28), FTC Budapesta - Borussia Dortmund (31-25, 27-27), Team Esbjerg – Podravka (37-26, 31-29) şi Odense – DVSC Debrecen (37-32, 34-34). Ca urmare, în sferturi se vor duela echipele Odense Handbold – Gyor ETO, Gloria Bistriţa – Brest, FTC Budapesta – Metz Handball şi Team Esbjerg – CSM Bucureşti, în 18-19 şi 25-26 aprilie. Câştigătoarele din dubla manşă se vor califica la Turneul Final Four, care va avea loc la Budapesta, în 6-7 iunie. Clasamentul din Liga Florilor

