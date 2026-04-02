Corona Brașov - CSM București, derby pe VOYO și Pro Arena! Victorie fără drept de apel pentru campioana en-titre

Meciurile din Liga Florilor și Liga Zimbrilor sunt transmise în exclusivitate de VOYO și Pro Arena.

Update: CSM Bucureşti a învins joi, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 36-29 (21-15), în meci contând pentru etapa a 19-a a Ligii Naţionale. CSM vine la un punct distanţă în clasament de liderul Gloria Bistriţa.

CSM Bucureşti, succes crucial contra Coronei Brașov

Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 5 goluri și Krpez 4, pentru Corona, respectiv Jaukovic 8, Maslova 8 și Omoregie 6 pentru CSM Bucureşti.

În primul meci al etapei, liderul Gloria Bistriţa a învins la scor pe SCMU Craiova, 35-28, şi are 36 de puncte în clasament. 

CSM Bucureşti se află pe locul 2, cu 35, când mai sunt trei etape până la desemnarea campioanei. Pe locul 3 se află Corona Braşov, cu 27.

Celelalte partide din etapa a 19-a se joacă, sâmbătă: CSM Galaţi – Rapid Bucureşti, Minaur Baia Mare – SCM Rm. Vâlcea, HC Zalău – Dunărea Brăila, CSM Tg. Jiu – CSM Slatina.

Liga Naţională se întrerupe apoi până în 18 aprilie, interval în care România joacă ultimele două partide din EHF Euro Cup, cu Norvegia (8 aprilie) şi cu Polonia (12 aprilie).

Corona Brașov - CSM București 29-36, pe VOYO și Pro Arena

Min. 60: Corona Brașov - CSM București se termină 29-36!

Min. 56: CSM București este foarte aproape de o victorie mare. Echipa oaspete conduce cu scorul de 34-26.

Min. 49: Corona Brașov - CSM București este 23-30.

Min. 35: A doua repriză începe tot spectaculos. Corona Brașov - CSM București este 18-25. Echipa oaspete continuă să domine autoritar. 

Min. 31: A început a doua repriză!

Min. 30: La pauză Corona Brașov - CSM București este 15-21.

Min. 26: Jaukovic punctează din nou din aruncare de la șapte metri, iar CSM București ajunge la 19-13 în fața Coronei.

Min. 25: Maslova marchează, iar CSM București o conduce pe Corona Brașov cu 18-13!

Min. 24: Corona Brașov - CSM București este 13-17!

Min. 20: Crina Pintea punctează, iar CSM București ajunge la 17-10, cea mai mare diferență din partidă de până acum.

Min. 15: CSM București o conduce pe Corona cu 13-8!

Min. 13: Crina Pintea înscrie și face 11-6 pentru CSM!

Min. 12: Se joacă de la poartă la poartă! Corona Brașov - CSM București este 6-9.

Min. 9: CSM București conduce cu 7-5! Jaukovic o învinge pe Rădoi de la șapte metri. 

Min. 5: CSM București face 4-3, după ce a fost condusă de Corona Brașov cu 3-1!

Min. 1: A început meciul.

LIVE de la ora 17:30 pe VOYO și Pro Arena și LIVE VIDEO pe Sport.ro, campioana CSM București o întâlnește în deplasare pe Corona Brașov, în derby-ul etapei cu numărul 19 din Liga Florilor.

CSM este pe locul 2, la trei puncte de liderul Gloria Bistrița (35-28 ieri cu SCM Universitatea Craiova pe VOYO și Pro Arena), în timp ce Sorina Grozav (vezi galeria foto de mai sus) și compania ocupă poziția a treia în clasament.

Ultimele întâlniri dintre CSM București și Corona Brașov

30/10/2025 CSM București 28:24 CSM Corona Brașov

18/05/2025 CSM București 35:33 CSM Corona Brașov

05/01/2025 CSM Corona Brașov 32:33 CSM București

08/03/2024 CSM Corona Brașov 26:35 CSM București

05/10/2023 CSM București 41:29 CSM Corona Brașov

Info: FRH

CSM București și Gloria Bistrița se luptă pentru titlu și și-au aflat adversarele din sferturile Champions League

Duminică s-au încheiat meciurile din optimile Ligii Campionilor, iar rezultatele au stabilit programul complet al sferturilor de finală, în care vor juca şi două echipe româneşti: campioana CSM Bucureşti şi, în premieră, Gloria Bistriţa.

CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturi, după ce s-a clasat pe locul 2 în grupa B, în timp ce Gloria Bistriţa a jucat şi optimi, fază în care a eliminat formaţia Ikast.

Rezultatele din optimi: Gloria Bistriţa – Ikast (35-34, 37-28), FTC Budapesta - Borussia Dortmund (31-25, 27-27), Team Esbjerg – Podravka (37-26, 31-29) şi Odense – DVSC Debrecen (37-32, 34-34).

Ca urmare, în sferturi se vor duela echipele Odense Handbold – Gyor ETO, Gloria Bistriţa – Brest, FTC Budapesta – Metz Handball şi Team Esbjerg – CSM Bucureşti, în 18-19 şi 25-26 aprilie.

Câştigătoarele din dubla manşă se vor califica la Turneul Final Four, care va avea loc la Budapesta, în 6-7 iunie.

Clasamentul din Liga Florilor

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
Povestea lui David Podar-Știube, portarul român de la prima echipă a lui Bayern Munchen! Cum a înscris o dublă și de ce ieșea de pe teren când nu avea ce să apere
ULTIMELE STIRI
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer



Recomandarile redactiei
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Alte subiecte de interes
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Tripla coroană pentru Corona! Echipa din Brașov a încheiat un sezon istoric
Tripla coroană pentru Corona! Echipa din Brașov a încheiat un sezon istoric
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

