Corona Braşov a egalat situaţia în finala Erste Liga la hochei pe gheaţă, competiție la care participă echipe din România și Ungaria, după ce a învins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 3-2 (1-0, 1-2, 0-0, 1-0), după prelungiri, vineri seara, pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

David Levin a marcat golul victoriei (74:40), celelalte goluri ale braşovenilor fiind reuşite de Jared Michael Van Wormer (09:02) şi Huba-Ferenc Bors (30:50).

Pentru campioni au punctat Tamas-Robert Sarpatki (23:04) şi Matias Petteri Haaranen (26:21).

Corona Brașov - ACSH Gheorgheni 3-2 după prelungiri, ”meci de infarct”