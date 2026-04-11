Corona Braşov a egalat situaţia în finala Erste Liga la hochei pe gheaţă, competiție la care participă echipe din România și Ungaria, după ce a învins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 3-2 (1-0, 1-2, 0-0, 1-0), după prelungiri, vineri seara, pe Patinoarul Olimpic din Braşov.
David Levin a marcat golul victoriei (74:40), celelalte goluri ale braşovenilor fiind reuşite de Jared Michael Van Wormer (09:02) şi Huba-Ferenc Bors (30:50).
Pentru campioni au punctat Tamas-Robert Sarpatki (23:04) şi Matias Petteri Haaranen (26:21).
Corona Brașov - ACSH Gheorgheni 3-2 după prelungiri, ”meci de infarct”
ACSH Gheorgheni a câştigat, joi, în primul meci de la Braşov, cu 4-3, tot după prelungiri.
Finala se desfăşoară după sistemul cel mai bun din şapte partide, următoarele două fiind programate în Remetea Ice Arena, luni şi marţi.
Aceasta este a doua finală consecutivă şi a patra în total între două formaţii româneşti, după ce anul trecut ACSH Gheorgheni a dispus cu 4-2 de SC Miercurea Ciuc.
Corona a mai obţinut trofeul în 2024, iar ACSH Gheorgheni în 2023 şi 2025, în timp ce Corona a mai jucat finale în 2014 şi 2021, scrie Agerpres.