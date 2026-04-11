Erste Liga este un campionat la care participă cluburi din ambele țări.

Corona Braşov a egalat situaţia în finala Erste Liga la hochei pe gheaţă, competiție la care participă echipe din România și Ungaria, după ce a învins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 3-2 (1-0, 1-2, 0-0, 1-0), după prelungiri, vineri seara, pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

David Levin a marcat golul victoriei (74:40), celelalte goluri ale braşovenilor fiind reuşite de Jared Michael Van Wormer (09:02) şi Huba-Ferenc Bors (30:50).

Pentru campioni au punctat Tamas-Robert Sarpatki (23:04) şi Matias Petteri Haaranen (26:21).

Corona Brașov - ACSH Gheorgheni 3-2 după prelungiri, ”meci de infarct”

ACSH Gheorgheni a câştigat, joi, în primul meci de la Braşov, cu 4-3, tot după prelungiri.

Finala se desfăşoară după sistemul cel mai bun din şapte partide, următoarele două fiind programate în Remetea Ice Arena, luni şi marţi.

Aceasta este a doua finală consecutivă şi a patra în total între două formaţii româneşti, după ce anul trecut ACSH Gheorgheni a dispus cu 4-2 de SC Miercurea Ciuc.

Corona a mai obţinut trofeul în 2024, iar ACSH Gheorgheni în 2023 şi 2025, în timp ce Corona a mai jucat finale în 2014 şi 2021, scrie Agerpres.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ARTICOLE PE SUBIECT
Fundașul central român din Champions League a ajuns golgheter în... Cambodgia! ”Cel mai greu este cu mâncarea și căldura”
Fundașul central român din Champions League a ajuns golgheter în... Cambodgia! ”Cel mai greu este cu mâncarea și căldura”
ULTIMELE STIRI
Fiori reci în Grecia pentru Răzvan Marin: ”O mare îngrijorare!”
Fiori reci în Grecia pentru Răzvan Marin: ”O mare îngrijorare!”
UTA Arad - FC Botoșani, PENALTY după ce Croitoru a făcut scandal! Un jucător INEXISTENT apare titular la FC Botoșani
UTA Arad - FC Botoșani, PENALTY după ce Croitoru a făcut scandal! Un jucător INEXISTENT apare titular la FC Botoșani
Adrian Iencsi și-a deschis sufletul și a povestit cele mai importante sfaturi primite de la Mircea Lucescu
Adrian Iencsi și-a deschis sufletul și a povestit cele mai importante sfaturi primite de la Mircea Lucescu
Marius Șumudică, mesaj care poate ”arunca în aer” lucrurile la FCSB: ”Cum vă explicați?”
Marius Șumudică, mesaj care poate ”arunca în aer” lucrurile la FCSB: ”Cum vă explicați?”
Dudu Georgescu nu a putut vorbi despre Mircea Lucescu. Îndurerat, a transmis o scrisoare prin fiul său: „A însemnat totul pentru mine”
Dudu Georgescu nu a putut vorbi despre Mircea Lucescu. Îndurerat, a transmis o scrisoare prin fiul său: „A însemnat totul pentru mine”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică



Recomandarile redactiei
Fiori reci în Grecia pentru Răzvan Marin: ”O mare îngrijorare!”
Fiori reci în Grecia pentru Răzvan Marin: ”O mare îngrijorare!”
Marius Șumudică, mesaj care poate ”arunca în aer” lucrurile la FCSB: ”Cum vă explicați?”
Marius Șumudică, mesaj care poate ”arunca în aer” lucrurile la FCSB: ”Cum vă explicați?”
Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României
Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României
UTA Arad - FC Botoșani, PENALTY după ce Croitoru a făcut scandal! Un jucător INEXISTENT apare titular la FC Botoșani
UTA Arad - FC Botoșani, PENALTY după ce Croitoru a făcut scandal! Un jucător INEXISTENT apare titular la FC Botoșani
Adrian Iencsi și-a deschis sufletul și a povestit cele mai importante sfaturi primite de la Mircea Lucescu
Adrian Iencsi și-a deschis sufletul și a povestit cele mai importante sfaturi primite de la Mircea Lucescu
Alte subiecte de interes
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Tripla coroană pentru Corona! Echipa din Brașov a încheiat un sezon istoric
Tripla coroană pentru Corona! Echipa din Brașov a încheiat un sezon istoric
Campioana României, fără vreun cuvințel în limba română!
Campioana României, fără vreun cuvințel în limba română!
Steaua joacă finala! Surpriză imensă reușită de ”militari”
Steaua joacă finala! Surpriză imensă reușită de ”militari”
Corona Brașov, prima și în Ungaria, nu doar în România!
Corona Brașov, prima și în Ungaria, nu doar în România!
S-a antrenat un sezon în România în ”bălegar de porci sau vaci” și acum a promovat în Bundesliga!
S-a antrenat un sezon în România în ”bălegar de porci sau vaci” și acum a promovat în Bundesliga!
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
