Sorina Grozav și Katarina Krpez Slezak, dezlănțuite pe VOYO! Corona Brașov a mai bifat o victorie în Liga Florilor
Partida CSM Târgu Jiu - Corona Brașov a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.

corona brasov, CSM Târgu Jiu, Katarina Krpez Slezak, Sorina Grozav, Liga Florilor
CSM Corona Braşov a învins-o pe CSM Târgu Jiu cu scorul de 28-24 (14-12), duminică, în deplasare, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

Vicecampioana s-a impus la capătul a doua reprize simetrice.

Katarina Krpez Slezak a marcat 10 goluri pentru Corona, iar Sorina Grozav (foto) 8.

Cele mai bune de la gazde au fost Helena Gilda Simao Paulo şi Paulina Perez Buforn, cu câte 6 goluri.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CS Gloria Bistriţa 26 puncte (14 jocuri)

2. CSM Bucureşti 25 (13)

3. CSM Corona Braşov 22 (14)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 17 (14)

5. CSM Slatina 14 (13)

6. CS Rapid Bucureşti 13 (13)

7. HC Dunărea Brăila 12 (13)

...

Info: Agepres

Foto: Corona Brașov

