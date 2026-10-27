Se pregătește o nouă demitere în SuperLiga?! Patronul și-a spus oful după înfrângerea etapei: „Nu am dormit toată noaptea”

Sepsi - Universitatea Craiova a tras cortina peste etapa cu numărul 13 din SuperLiga. Duelul de la Sfântu Gheorghe a avut o singură echipă la timonă: „Știința”. Romanchuk a deschis tabela de scor încă din minutul 2, ca ulterior să urmeze „dubla” lui Al Hamlawi. Intrat pe teren în a doua repriză, Elisor a punctat și el de două ori, iar la final scorul era de 0-5 în dreptul oltenilor.

Laszlo Dioszegi, discurs fără menajamente după 0-5 cu Universitatea Craiova

Sepsi a adunat doar 14 puncte în primele 13 etape, ocupând în prezent poziția a 12-a în clasament. Echipa a arătat slab în duelul cu Universitatea Craiova, elevii lui Ovidiu Burcă neexpediind nici măcar un șut pe cadrul porții. În acest context, fanii se întreabă cât va mai continua acesta pe banca tehnică.

La o zi după meci, Laszlo Dioszegi a criticat dur jocul echipei sale, neputând să doarmă din cauza supărării. Omul de afaceri a mărturisit că a purtat o discuție atât cu jucătorii, cât și cu staff-ul tehnic, însă va lua măsuri dacă situația nu se va remedia.

„Pe mine m-a deranjat nu numai scorul. În 15 ani de fotbal, niciodată nu am pierdut cu 0-5 acasă. Este cea mai umilitoare înfrângere din istorie pentru noi. Ceea ce am văzut eu ieri este sub orice critică. Să nu ai niciun șut în 95 de minute, zero cornere, asta spune multe. Nu am văzut atitudine, nimic! Sunt dezamăgit profund. Astăzi am discutat cu staff-ul tehnic, cu jucătorii.

Am atras atenția tuturor și am spus lucrurilor pe nume. Nu mai merge așa! Au fost niște faze pe care nici la Liga 2 nu le vezi. La golul 5, le-am explicat în față, trei jucători de la Craiova au fost singuri cu portarul. Nu am văzut în viața mea așa ceva! Nu știu unde au stat fundașii”, a declarat Laszlo Dioszegi.