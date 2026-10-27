Se pregătește o nouă demitere în SuperLiga?! Patronul și-a spus oful după înfrângerea etapei: „Nu am dormit toată noaptea”

Se pregătește o nouă demitere în SuperLiga?! Patronul și-a spus oful după înfrângerea etapei: „Nu am dormit toată noaptea” Superliga
SPORT.RO
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Laszlo Dioszegi nu a avut milă de echipa sa, după 0-5 cu Universitatea Craiova.

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Sepsi - Universitatea Craiova a tras cortina peste etapa cu numărul 13 din SuperLiga. Duelul de la Sfântu Gheorghe a avut o singură echipă la timonă: „Știința”. Romanchuk a deschis tabela de scor încă din minutul 2, ca ulterior să urmeze „dubla” lui Al Hamlawi. Intrat pe teren în a doua repriză, Elisor a punctat și el de două ori, iar la final scorul era de 0-5 în dreptul oltenilor.

Laszlo Dioszegi, discurs fără menajamente după 0-5 cu Universitatea Craiova

Sepsi a adunat doar 14 puncte în primele 13 etape, ocupând în prezent poziția a 12-a în clasament. Echipa a arătat slab în duelul cu Universitatea Craiova, elevii lui Ovidiu Burcă neexpediind nici măcar un șut pe cadrul porții. În acest context, fanii se întreabă cât va mai continua acesta pe banca tehnică.

La o zi după meci, Laszlo Dioszegi a criticat dur jocul echipei sale, neputând să doarmă din cauza supărării. Omul de afaceri a mărturisit că a purtat o discuție atât cu jucătorii, cât și cu staff-ul tehnic, însă va lua măsuri dacă situația nu se va remedia.

„Pe mine m-a deranjat nu numai scorul. În 15 ani de fotbal, niciodată nu am pierdut cu 0-5 acasă. Este cea mai umilitoare înfrângere din istorie pentru noi. Ceea ce am văzut eu ieri este sub orice critică. Să nu ai niciun șut în 95 de minute, zero cornere, asta spune multe. Nu am văzut atitudine, nimic! Sunt dezamăgit profund. Astăzi am discutat cu staff-ul tehnic, cu jucătorii.

Am atras atenția tuturor și am spus lucrurilor pe nume. Nu mai merge așa! Au fost niște faze pe care nici la Liga 2 nu le vezi. La golul 5, le-am explicat în față, trei jucători de la Craiova au fost singuri cu portarul. Nu am văzut în viața mea așa ceva! Nu știu unde au stat fundașii”, a declarat Laszlo Dioszegi.

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Dioszegi
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Dioszegi a recunoscut superioritatea Craiovei

Omul cu banii de la Sepsi a amintit de faptul că jucătorii se bucură de toate condițiile, salariile fiind plătite la zi. După părerea patronului, înfrângerea cu Universitatea Craiova a fost cea mai umilitoare de când a intrat el în fotbal.

„Craiova a fost net superioară, trebuie să recunoaștem. Nici nu am contat la meciul de aseară. Am arătat ca o echipă de a doua jumătate a clasamentului din Liga 3. Îi înțeleg pe suporteri, sunt foarte dezamăgiți. Nu am dormit toată noaptea.

Mereu am spus că putem pierde și 2-3 meciuri, dar în așa manieră eu nu accept! Le-am zis jucătorilor că trebuia să iasă cu capul în pământ de pe teren. Nu e vorba doar de clubul nostru, ci și de carierele lor. Nu au putut să-mi răspundă decât că nu au jucat bine și că nu există un lider.

Sunt salarii la zi, prime la zi, hotel de patru stele, mâncare din belșug, toate condițiile. Aștept atitudine în schimb. Vreau faze de poartă, cornere. Au făcut de râs întreg clubul. Cum să mai vină suporterii la meci când i-au văzut pe jucători că s-au plimbat pe teren? Nu știu dacă a mai fost umilită vreo echipă în acest sezon cum am fost noi. Cel mai mult m-a deranjat atitudinea, iar scorul a venit în consecință”, a mai spus omul de afaceri, conform Digi Sport.

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