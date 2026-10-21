Stanciu ia în calcul serios întoarcerea în România la 33 de ani, după ce a petrecut mai bine de zece ani la cluburi din străinătate.

Mijlocașul ofensiv se află în acest moment la Dalian Yingbo, unde mai are contract până la finalul acestui an, și chiar dacă are un sezon fantastic în China cu 12 goluri și patru assist-uri în 27 de meciuri, ar putea pleca.

Președintele lui ”U” Cluj a dezvăluit pe unde „se învârte” oferta pentru Nicolae Stanciu

Radu Constantea a avut o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE în care a fost întrebat dacă cifrele vehiculate în presă legate de salariul și bonusul propuse lui Stanciu sunt adevărate.

Oficialul lui ”U” Cluj a dezvăluit că lui Nicolae Stanciu i-a fost prezentat un pachet mai mic decât cel vehiculat în presă, care ajunge la 460.000 de euro pe an.

„(n.r. - 30.000 de euro salariu și primă de instalare de 100.000 de euro) Dacă se va ajunge la un consens, cifrele sunt sub cele speculate în presă. Oferta pe care am făcut-o e sub. Dacă ia în considerare oferta noastră, am stabilit că atunci vom discuta perioada contractuală.

Pentru noi ar fi mare plus un jucător de acest nivel. Are experiență atât la echipa națională, cât și în campionate puternice”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.