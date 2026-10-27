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CFR Cluj - Dinamo, din etapa a 13-a a SuperLigii, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Deși elevii lui Marius Șumudică aveau au avut un avantaj de două goluri până spre finalul duelului, „câinii” au marcat de două ori în trei minute și au plecat astfel cu un punct din Gruia.

Nuno Campos, replică pentru Marius Șumudică

Dinamo a avut o posesie de 77% și a dominat partida din Gruia, ceea ce l-a determinat pe antrenorul Nuno Campos să spună că "doar una dintre echipe a încercat să câștige meciul. Am avut de două ori mai multe șuturi. Am avut peste 600 de pase, ca Barcelona".

Comparația lui Nuno Campos cu FC Barcelona l-a iritat pe Marius Șumudică. Antrenorul lui CFR Cluj s-a simțit lezat de declarațiile tehnicianului portughez și i-a oferit o replică la o zi după meci. Găsiți aici toată reacția.

Acest război de la distanță nu s-a încheiat, astfel că, în conferința de presă premergătoare meciului cu Chindia Târgoviște, Nuno Campos a reacționat, în urma ultimelor declarații oferite de Marius Șumudică.

Lusitanul, într-o formulare elegantă, a expus că are o altfel de educație față de omologul de la CFR Cluj. Nuno Campos a expus că nu s-a plâns de condițiile de la Dinamo și a taxat faptul că o discuție privată a fost scoasă în spațiul public.

„În ceea ce-l priveşte pe domnul Şumudică, îl respect mult. Îl ştiu din Portugalia, am vorbit cu el după meci, deoarece îl respect mult. Este important să clarific un lucru. Când am vorbit despre numărul de pase pe care le-am reuşit, am încercat să le explic celor de acasă cum poţi realiza ceea ce-ţi propui.

Dacă am fi avut mai mult spaţiu, am fi jucat cu mai multe pase. În astfel de jocuri, trebuie să avem mai multă răbdare. De asta am pasat mai mult pentru a obţine ceea ce voiam. Şi am oferit un exemplu, dar am vorbit doar despre echipa noastră, aşa cum fac tot timpul. Îl respect mult pe domnul Şumudică. Data viitoare când vom fi alături, voi face la fel, îl voi saluta.

Felul meu de a fi, ca educaţie, este ca atunci când vorbesc cu cineva în privat, ca acele lucruri să rămână între noi. Apoi, dacă vreau să dezvălui ceva, dezvălui ce am spus eu, nu ce a spus celălalt. Revenind, în primul rând nu m-am plâns.

Îl respect mult, mi-l amintesc din Portugalia, unde a jucat, şi îi respect mult cariera. Asta i-am spus. Despre meci, i-am spus ceea ce am zis şi înainte. Despre pase, am oferit un exemplu, pentru ca oamenii să înţeleagă identitatea echipei mele. Dar pentru a fi şi mai limpede, ca să nu avem nicio polemică, am explicat totul”, a declarat Nuno Campos.