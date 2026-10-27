Perla lui Hagi, de la FCSB și echipa națională la Liga 3. Visul lui Nedelcu

Perla lui Hagi, de la FCSB și echipa națională la Liga 3. Visul lui Nedelcu Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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A fost transferat de FCSB pentru aproximativ două milioane de euro, a îmbrăcat tricoul echipei naționale și a câștigat de două ori titlul de campion al României alături de Gheorghe Hagi.

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La 29 de ani, după două operații la genunchi și mai multe momente dificile, Dragoș Nedelcu joscă acum în Liga 3, la Minaur Baia Mare, dar nu a renunțat la visul de a reveni în Superliga. Mijlocașul are deja 3 goluri în ultimele 4 meciuri pentru liderul Seriei a opta.

Dragoș Nedelcu | Povestea unei reveniri

Dragoș Nedelcu și-a început ascensiunea în fotbal la Academia Gheorghe Hagi și a făcut parte din generația Viitorului Constanța care, în 2017, a cucerit surprinzător titlul de campioană a României, în fața unor echipe cu bugete mult mai mari.

„Eram o gașcă de copii care făcuse un lucru extraordinar, să învingi echipe cu un buget chiar de zece ori mai mare decât aveam noi atunci”, își amintește Nedelcu.

Fotbalistul recunoaște că Gheorghe Hagi a avut un rol esențial în dezvoltarea sa. „Mentalitatea dânsului, pe care a încercat să ne-o implementeze, era să fim cei mai buni în fiecare zi”, spune fostul internațional.

Dragoș Nedelcu - FOTO

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În vara anului 2017, la doar 20 de ani, Nedelcu era transferat de FCSB pentru aproximativ două milioane de euro. A evoluat inclusiv în cupele europene, însă presiunea rezultatelor și accidentările i-au marcat perioada petrecută la formația bucureșteană. „Au fost mai multe momente grele. Poate prima reacție a patronului la televizor, poate prima accidentare gravă. Multe momente grele peste care am trecut cu brio”, povestește mijlocașul, citat de Superscore România.

Nedelcu a făcut parte și din generația României care a ajuns în semifinalele Campionatului European de tineret din 2019. A strâns și șase selecții la prima reprezentativă, împlinindu-și astfel unul dintre cele mai mari visuri din copilărie.

„Am simțit mândrie și satisfacție, pentru că mi-am îndeplinit visul de mic copil”, mărturisește fotbalistul.

După o experiență în Germania, la Fortuna Düsseldorf, Nedelcu a revenit la Farul Constanța, unde a lucrat din nou cu Gheorghe Hagi și a cucerit al doilea titlu de campion al României, în sezonul 2022-2023.

„Am reușit din nou să lucrez cu domnul Hagi. Am învățat multe, am evoluat foarte mult ca fotbalist. Dânsul mi-a spus că trebuie să muncesc și să arăt cine sunt. Și am făcut-o, pentru că am câștigat un titlu”, spune Nedelcu.

Cariera sa a fost însă afectată de accidentări grave. Două operații la genunchi l-au ținut departe de teren și l-au pus în fața unor momente în care s-a temut că nu va mai putea juca fotbal. Prima a venit în 2020, când era în cea mai bună formă a carierei, iar a doua în 2024. După ea a fost și cel mai greu să revină.

„Prima zi după operație e cea mai grea. Când trece efectul anesteziei, te lovești de durerile unei operații de ligament”, povestește fostul internațional.

Chiar dacă s-a gândit uneori la posibilitatea de a renunța, pasiunea pentru fotbal și sprijinul familiei l-au ajutat să continue.

„Atât timp cât picioarele încă te duc, de ce să te oprești?”, spune Nedelcu.

După o perioadă petrecută la Steaua, în Liga 2, fostul internațional a ales, în august, să semneze cu Minaur Baia Mare, în Liga 3. Aici s-a reîntâlnit cu foștii săi colegi de la FCSB, Paul Pârvulescu și Florin Achim, care au contribuit la venirea sa la echipă.

„Ușor de convins n-a fost. Mai ales când auzi de Liga 3, tu jucând la echipa națională, câștigând campionate. A fost destul de reticent, dar cred că acum e și el mulțumit și împăcat cu decizia pe care a luat-o”, a declarat Paul Pârvulescu.

Nedelcu spune că a ales Baia Mare pentru proiectul clubului și pentru șansa de a se bucura din nou de fotbal.

„Vreau să le răsplătesc încrederea oamenilor de aici. Se doresc lucruri frumoase la Baia Mare”, explică mijlocașul.

Dragoș Nedelcu visează la revenirea în Superligă

Deși evoluează acum în al treilea eșalon, Dragoș Nedelcu continuă să viseze la o revenire în Superliga României.

„Cred că este un vis foarte realizabil și posibil foarte curând. Eu am un singur obiectiv în momentul acesta și acela este să fiu sănătos. Restul sunt sigur că o să vină de la sine”, mai spune fostul internațional.

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