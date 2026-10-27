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Vlad Chiricheș este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimele două decenii. După campania excelentă din UEFA Europa League, când FCSB elimina Ajax și era aproape să treacă de Chelsea, fundașul era transferat la Tottenham.

Vlad Chiricheș, impresionat de un coleg de la Tottenham

Fostul internațional a fost legitimat la formația din Londra preț de doi ani, între august 2013 și iulie 2015. În perioada petrecută la Tottenham, Vlad Chiricheș a fost coleg cu Harry Kane, atacant care tocmai a pus mâna pe Balonul de Aur.

Totuși, englezul era departe de nivelul la care se află în prezent. Inclusiv Vlad Chiricheș a amintit că Harry Kane era la început de carieră, însă de atunci avea ceva special, în condițiile în care șefii de la Tottenham i-au mărit de mai multe ori salariu în doar câteva luni.

Deși a avut nume mari în vestiar, Vlad Chiricheș a rămas impresionat de calitățile lui Mousa Dembele. Fostul jucător de la FCSB l-a prins pe Dembele în vârf de formă, iar, potrivit acestuia, belgianul era de neoprit la acel moment.

„L-am mai avut coleg și pe Mousa Dembele, la Tottenham. Toată lumea vorbește despre el, despre calitățile lui. Era impresionant, doar că n-a avut niciodată - cum zic italienii - «grinta», răutatea aia de a fi mai bun.

Un stângaci, o ghidona... n-aveai ce să-i faci! Și te și puncta, avea încredere să vină el spre tine. Și, în general, când îl vezi pe unul în fața ta că vine el spre tine, nu te duci tu să-i iei mingea. Tu, ca fundaș, ești «Aoleu!», știi?!

În perioada aceea, Harry Kane era la început. Dar, până să plec eu, o dată la două săptămâni îl chemau sus. Să-i prelungească contractul, să-i mai dea niște bani. În 3 luni, dacă nu mă înșel, a avut 4-5 măriri! Era foarte, foarte profi. Și a învățat jocul într-un mare fel!”, a declarat Vlad Chiricheș, potrivit GSP.