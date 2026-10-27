Cristi Pulhac și Ciprian Marica sunt invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE, de la 16:00

Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 16:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Andrei Grecu îi are invitați pe Cristi Pulhac și Ciprian Marica, iar printre subiectele abordate vor fi spectacolul din Sepsi - Universitatea Craiova (0-5) și Gala Balonului de Aur, în care Harry Kane a ieșit învingător. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.