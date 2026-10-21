VIDEO EXCLUSIV U Cluj, anunț decisiv despre transferul lui Nicolae Stanciu | VOYO SPORT LIVE

U Cluj, anunț decisiv despre transferul lui Nicolae Stanciu | VOYO SPORT LIVE Superliga
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Radu Constantea a vorbit despre transferul lui Nicolae Stanciu la U Cluj.

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Din articol

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din ultimul deceniu. Mijlocașul a adunat experiență atât la echipa națională, cât și în campionatele puternice de pe continent și nu numai.

U Cluj, anunț decisiv despre transferul lui Nicolae Stanciu

Contractul căpitanului echipei naționale cu Dalian Yingbo este scadent în luna decembrie, astfel că s-a vorbit intens despre o revenire în SuperLiga. Atât FCSB, cât și U Cluj sunt interesate de serviciile mijlocașului.

Originar din Alba Iulia, Nicolae Stanciu ar fi tentat să dea curs ofertei de la U Cluj, deoarece ar fi mai aproape de familie și de casă. Despre repatrierea mijlocașului a vorbit și Radu Constantea, în direct la VOYO SPORT LIVE.

Moderatorul Cristi Pintea l-a întrebat pe oficialul ardelenilor despre tratativele cu Stanciu, iar acesta nu a evitat să răspundă. Mai exact, Radu Constantea a expus că mijlocașului ar urma să ia o decizie abia la finalul perioadei contractuale cu Dalian Yingbo.

Totuși, dacă Nicolae Stanciu se va decide să revină în România, atunci U Cluj ar avea prima șansă la semnătura sa. Singurul factor determinant în această mutare ar putea fi oferta pe care o va pune Dalian Yingbo pentru prelungire.

„(n.r. - transferul lui Nicolae Stanciu) Avem discuții avansate cu Stanciu, dar încă nu putem spune nimic concret. Așteptăm decizia lui finală, aceasta urmând a fi luată în perioada următoare. Mai are două meciuri de disputat în China și cred că, după aceste două meciuri, vom avea un răspuns final.

Îmi e greu să fac o predicție. E clar că vom avea o șansă importantă dacă va lua în considerare o ofertă din țară. Cred că încă analizează, sau are discuții cu cei din China. Probabil că va lua o decizie finală la sfârșitul campionatului”, a declarat Radu Constantea la VOYO SPORT LIVE.

  • Nicolae stanciu dalian
×
Stanciu conf ro 041026
Stanciu conf ro 041026 ok
Stanciu
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CV-ul lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 11 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 90 de selecții și 15 goluri are mijlocașul la echipa națională
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