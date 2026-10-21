Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din ultimul deceniu. Mijlocașul a adunat experiență atât la echipa națională, cât și în campionatele puternice de pe continent și nu numai.

U Cluj, anunț decisiv despre transferul lui Nicolae Stanciu

Contractul căpitanului echipei naționale cu Dalian Yingbo este scadent în luna decembrie, astfel că s-a vorbit intens despre o revenire în SuperLiga. Atât FCSB, cât și U Cluj sunt interesate de serviciile mijlocașului.

Originar din Alba Iulia, Nicolae Stanciu ar fi tentat să dea curs ofertei de la U Cluj, deoarece ar fi mai aproape de familie și de casă. Despre repatrierea mijlocașului a vorbit și Radu Constantea, în direct la VOYO SPORT LIVE.

Moderatorul Cristi Pintea l-a întrebat pe oficialul ardelenilor despre tratativele cu Stanciu, iar acesta nu a evitat să răspundă. Mai exact, Radu Constantea a expus că mijlocașului ar urma să ia o decizie abia la finalul perioadei contractuale cu Dalian Yingbo.

Totuși, dacă Nicolae Stanciu se va decide să revină în România, atunci U Cluj ar avea prima șansă la semnătura sa. Singurul factor determinant în această mutare ar putea fi oferta pe care o va pune Dalian Yingbo pentru prelungire.

„(n.r. - transferul lui Nicolae Stanciu) Avem discuții avansate cu Stanciu, dar încă nu putem spune nimic concret. Așteptăm decizia lui finală, aceasta urmând a fi luată în perioada următoare. Mai are două meciuri de disputat în China și cred că, după aceste două meciuri, vom avea un răspuns final.

Îmi e greu să fac o predicție. E clar că vom avea o șansă importantă dacă va lua în considerare o ofertă din țară. Cred că încă analizează, sau are discuții cu cei din China. Probabil că va lua o decizie finală la sfârșitul campionatului”, a declarat Radu Constantea la VOYO SPORT LIVE.