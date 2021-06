EXCLUSIV | Nu e Atanas Trica! Jucatorul pe care Craiova spera sa obtina 20 de milioane de euro: "A slabit 11 kilograme"

Craiova isi propune castigarea campionatului in noul sezon.

Pentru a implini acest obiectiv, Craiova are, in lotul sau, mai multi jucatori tineri. Dintre ei, se remarca Jovan Markovic, atacant de doar 20 de ani ce s-a intors din imprumutul de la Academica Clinceni. Mihai Rotaru spera sa obtina o suma importanta de bani in schimbul sau.

"Markovic e cel mai aproape de a face pasul spre marea performanta dintre jucatorii nostri mai tineri. Arata bine, a slabit 11 kilograme fata de acum o luna. Cred ca spune multe asta.

Sunt 3 jucatori din Romania care valoreaza 20 de milioane de euro, primul e Cicaldau, al doilea e Markovic si al 3-lea e Octavian Popescu de la FCSB. Ei pot valora sume foarte mari, dar asta nu inseamna ca se vor si vinde pe aceste sume, pentru că Liga 1 are un handicap în mercato", a declarat Rotaru la Ora Exacta in Sport.

Markovic a evoluat in 13 meciuri pentru Academica Clinceni, reusind sa inscrie de patru ori si sa ofere doua pase de gol.