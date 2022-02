Lacrimile lui Atanas Trică și un episod povestit de Lorena Balaci de când "Ati" era junior. "Cred că ai nevoie de o palmă!"

Atanas Trică poartă tricoul cu numărul 88, iar în meciul cu Dinamo, 6-1, pe arena din Ștefan cel Mare, a marcat în minutul 88. A sprintat spre antrenorul Laurențiu Reghecampf, l-a luat în brațe și a vărsat o lacrimă, de emoție. Imediat a aruncat o privire scurtă spre Tribuna I a stadionului, de unde urmărea meciul mama sa, Lorena Balaci, fiica marelui Ilie Balaci, care a jucat în carieră cu tricoul cu numărul 8.

"Nu sunt numerolog, nu sunt cititoare în stele, dar prefer să mă abțin, coincidențele au fost clare. Am trăit golul lui Atanas, total cum nu mi-aș fi dorit. M-am dus singură la meci, am ales să stau în lojă la Dinamo, am avut senzația că eram foarte departe de teren.

Am văzut că a înscris, pentru câteva secunde am rămas paralizată, n-am știut ce să zic. Bucuria reală am trăit-o acasă, când am ajuns acasă. E rezultatul parcursului foarte bun la echipa a doua. Sunt doar rezultatele muncii lui, nimic mai mult", și-a început istorisirea, la Ora Exactă în Sport, Lorena Balaci.

Fiica lui Ilie Balaci spune că Ati impresionează prin seriozitate și face pași siguri pe treptele performanței. E un tip care trage intens la antrenamente și pune suflet la fiecare minut dintr-o ședință de antrenament.

La juniorat, pe când evolua la Daco-Getica, chipul lui Ati transmitea, în timpul meciurilor, exact starea sa de spirit generată de rezultatul de pe tabelă.

"I-am spus felicitări, e seara ta, până mâine la ora 15:00 să te bucuri. Când intri pe poarta cantonamentului, lași capul jos. N-a făcut nimic, a dat un gol frumos, dar știi cât de repede te ia valul!? Trebuie să rămână cu picioarele pe pâmânt. Eu n-am văzut că el plânge după gol.

Pentru mine n-a fost surprinzător că el a plâns. Trebuia să te uiți la fața lui Atanas, dacă ajungeai mai târziu la un meci de juniori și realizai cât e scorul după expresia chipului lui.

După un meci la Chiajna, a fost egal. Mi-a plâns până acasă. I-am spus: <<Cred că ai nevoie de o palmă!>> Ăsta e el, pune foarte multă pasiune pentru ceea ce face", a mai spus Lorena Balaci, miercuri, la Pro X.