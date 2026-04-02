Gigi Becali știe cine va câștiga Superliga: ”Ea va fi campioană”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”U” Cluj, Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj, FC Argeș și Dinamo sunt în play-off.

TAGS:
Gigi BecaliSuperligaFCSBU Clujbecali
Din articol

FCSB a ratat accederea în play-off și joacă în play-out partea a doua a campionatului. Echipa pregătită de Mirel Rădoi e pe primul loc în play-out cu 27 de puncte.

În play-off, ”U” Cluj e pe primul loc cu 33 de puncte, Craiova pe doi cu 33 de puncte, iar Rapid completează podiumul cu 31 de puncte după primele două runde.

  • CFR Cluj (30p), FC Argeș (28p) și Dinamo (26p) urmează în această ordine în clasament

Într-o intervenție telefonică la televiziunea Digi Sport, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a evidențiat că mizează pe ”U” Cluj în lupta pentru titlu.

”Să vedem barajul ăla, cu cine îl va juca (n.r: Mirel Rădoi), cu Dinamo, Rapid, CFR. Cu U Cluj nu cred, că o să fie campioană”, a spus Gigi Becali.

”Șepcile roșii” sunt singura echipă care a bifat două victorii în primele două runde ale play-off-ului. Prima, cu CFR Cluj pe ”Cluj-Arena”, scor 2-1, iar a doua cu FC Argeș la Pitești, scor 1-0.

CLASAMENT | Cum arată play-off-ul

Clasamente oferite de Sofascore

„Să vedem ce pot face și ce le permite legea. Să modifice... știu eu? Să facă. El este un om de prea bună credință. E un om prea bun. Se vede când vorbește. Nu-și dă seama în ce viespar a intrat acolo. Vai de capul meu... Acolo e o peșteră de tâlhari! El a zis că va curăța. Să vedem. E băiat bun, dar...

Eu am vorbit cu el. A zis că așteaptă oricând o ofertă, de la oricine. Eu m-am gândit. Pe mine mă interesează doar suporterii. Atât. Altceva nu mă interesează. Vreau să fie prietenie între suporteri.

Miruță e un băiat bun. Nici nu știu cum a ajuns ministru un băiat așa bun. Nu înțeleg cum l-au pus ăștia. Oamenii de prea bună calitate nu prea sunt puși miniștri. L-am întrebat cum de a intrat în USR un băiat așa bun. E om de calitate, dar nu poate face nimic. I-am zis că acolo trebuie să facă totul prin hotărâre de guvern și licitație.

Să nu uităm că marca Steaua a fost evaluată la 3,6 milioane de euro pe an. Atât trebuie să dea cineva, dar nu în asociere. Trebuie să dea clubului 3,6 milioane de euro la bugetul CSA. Pe urmă să bage alți bani. Nu poți altfel. Nu ai cum. Am văzut că știe despre ce e vorba.

Dar nu o să se poată face. Oricum, pe mine mă interesează doar suporterii. Acum, marca FCSB e cea mai frumoasă în Europa. Eu vreau Steaua doar pentru suporteri. Ministrul a zis că se uită la principii când e vorba de asociere. Să vedem ce criterii ai, ce poate să facă”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!