Gigi Becali știe cine va câștiga Superliga: ”Ea va fi campioană”

”Șepcile roșii” sunt singura echipă care a bifat două victorii în primele două runde ale play-off-ului. Prima, cu CFR Cluj pe ”Cluj-Arena”, scor 2-1, iar a doua cu FC Argeș la Pitești, scor 1-0.

”Să vedem barajul ăla, cu cine îl va juca (n.r: Mirel Rădoi), cu Dinamo, Rapid, CFR. Cu U Cluj nu cred, că o să fie campioană” , a spus Gigi Becali.

În play-off, ”U” Cluj e pe primul loc cu 33 de puncte, Craiova pe doi cu 33 de puncte, iar Rapid completează podiumul cu 31 de puncte după primele două runde.

„Să vedem ce pot face și ce le permite legea. Să modifice... știu eu? Să facă. El este un om de prea bună credință. E un om prea bun. Se vede când vorbește. Nu-și dă seama în ce viespar a intrat acolo. Vai de capul meu... Acolo e o peșteră de tâlhari! El a zis că va curăța. Să vedem. E băiat bun, dar...

Eu am vorbit cu el. A zis că așteaptă oricând o ofertă, de la oricine. Eu m-am gândit. Pe mine mă interesează doar suporterii. Atât. Altceva nu mă interesează. Vreau să fie prietenie între suporteri.

Miruță e un băiat bun. Nici nu știu cum a ajuns ministru un băiat așa bun. Nu înțeleg cum l-au pus ăștia. Oamenii de prea bună calitate nu prea sunt puși miniștri. L-am întrebat cum de a intrat în USR un băiat așa bun. E om de calitate, dar nu poate face nimic. I-am zis că acolo trebuie să facă totul prin hotărâre de guvern și licitație.

Să nu uităm că marca Steaua a fost evaluată la 3,6 milioane de euro pe an. Atât trebuie să dea cineva, dar nu în asociere. Trebuie să dea clubului 3,6 milioane de euro la bugetul CSA. Pe urmă să bage alți bani. Nu poți altfel. Nu ai cum. Am văzut că știe despre ce e vorba.

Dar nu o să se poată face. Oricum, pe mine mă interesează doar suporterii. Acum, marca FCSB e cea mai frumoasă în Europa. Eu vreau Steaua doar pentru suporteri. Ministrul a zis că se uită la principii când e vorba de asociere. Să vedem ce criterii ai, ce poate să facă”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

