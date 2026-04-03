OFICIAL „Centralul" român a semnat cu un club de tradiție din Superligă. Ultima oară a arbitrat o umilință pentru FCSB

Alexandru Hațieganu
FC Argeș, ocupanta locului cinci din Superliga României, a confirmat oficial vineri, pe 3 aprilie, numirea lui Robert Avram (37 de ani) în funcția de manager. 

Avram vine în spate cu o carieră de 20 de ani în arbitraj. Ultima oară a condus la centru Metaloglobus - FCSB 2-1, partidă de pe 18 octombrie 2025.  

Robert Avram, confirmat la FC Argeș

„FC Argeș își întărește structura administrativă prin cooptarea lui Robert Avram în funcția de Manager.

Originar din Ștefănești (jud. Argeș) și cu o carieră de peste două decenii în arbitrajul românesc, Robert Avram face pasul de la arbitrajul de Superligă către managementul sportiv, aducând la Pitești rigoarea și experiența acumulată la cel mai înalt nivel. În vârstă de 37 de ani, acesta și-a făcut junioratul la FC Argeș, sub comanda profesorului Mihai Ianovschi.

Parcursul său în arbitraj a început în anul 2005, parcurgând natural și metodic toate etapele afirmării: 2011: Promovarea în Liga a 3-a; 2013: Ascensiunea la nivelul Ligii a 2-a; 2025: Debutul în Superligă (încă din 2021 a arbitrat meciuri din prima ligă). Totodată, în ultimii 4 ani, Robert s-a regăsit în structurile de conducere ale Asociației Județene de Fotbal Argeș.

Bine ai venit, Robert! Mult succes în noua misiune", a transmis FC Argeș, prin intermediul contului de Facebook al clubului.

FC Argeș, revelația Superligii

FC Argeș ocupă locul 5 în Superliga României, cu 28 de puncte, după ce în primele două etape din play-off a înregistrat următoarele rezultate: victorie 1-0 în deplasare cu Universitatea Craiova și eșec cu același scor acasă cu „U” Cluj. 

FC Argeș are statut în sezonul curent de nou-promovată. Piteștenii au însă în palmares două ediții ale Ligii 1 cucerite: 1971/72 și 1978/79. 

