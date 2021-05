"Mi se pare lent! Are probleme la constructie!" Mihai Stoica, despre fundasul care a refuzat-o pe FCSB! Critici pentru Burca

Andrei Burca (28 de ani) este un om de baza in apararea lui CFR Cluj.

In 2019, inainte sa ajunga la echipa pregatita atunci de Dan Petrescu, Burca a fost la un pas de transferul la FCSB. Transferul la CFR a fost insa de bun augur, deoarece fundasul a devenit unul dintre cei mai buni fundasi centrali din fotbalul romanesc, fiind convocat si in echipa nationala.

Mihai Stoica si-a dorit sa il aduca pe Burca la echipa sa, insa acum il critica. Acesta crede ca, desi este un fundas foarte bun, acesta are o mare problema.

"L-a avut in marcaj pe Miron, la bara lui, el a facut fault la Tanase din postura de ultim aparator. E un jucator care se preteaza la CFR, poate sa se preteze si la nationala. Cred ca e un jucator care se preteaza pe un joc defensiv, cu fundasii departe de poarta. Mi se pare lent, mi se pare ca are probleme la constructie", a spus Mihai Stoica, in cadrul unei transmisii live realizata pe pagina de Facebook a clubului FCSB.

Burca a refuzat transferul la echipa lui Becali

Anul trecut, Andrei Burca a recunoscut ca putea ajunge la FCSB, insa a preferat sa lucreze cu Dan Petrescu.

"In seara in care am primit oferta de la CFR, domnul Iftime mi-a spus ca s-ar putea sa aiba o oferta mai buna pentru mine (n.r.: de la FCSB), dar n-am mai asteptat si n-am tinut cont, pentru ca am vrut sa lucrez cu domnul Petrescu si cu acest colectiv de jucatori. Am vrut neaparat sa fiu antrenat de dansul, ca sa progresez. Stiu ca Dan Petrescu a ajutat multi jucatori, care au juns si in echipa nationala. Stiu ca e o rampa de lansare pentru mine sa lucrez cu el, iar in acest am ma intereseaza sa invat, de asta am ales CFR Cluj", a spus Burca, la DigiSport, in aprilie, anul trecut.

Crescut de SC Bacau, Burca s-a facut remarcat la FC Botosani, echipa la care a evoluat intre 2016 si 2019. CFR l-a transferat de la clubul moldav pentru 200.000 de euro. In acest sezon a evoluat in 41 de partide, marcand un gol, chiar impotriva lui FCSB. Pentru nationala a evolau de 6 ori.