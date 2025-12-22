Astfel, oficialul FCSB îl contrazice direct pe patronul Gigi Becali, care susținea cu doar câteva ore înainte că a sistat orice discuție cu fundașul stânga din cauza atitudinii acestuia.



MM a precizat că mâine va rma o discuție decisivă, chiar dacă, din punctul său de vedere, echipa este acoperită pe postul de fundaș stânga.



„Mâine o să vorbim. O să vedem. Din punctul meu de vedere noi suntem acoperiți acolo. Gigi este cel care hotărăște. Dacă aș lua eu decizia, nu aș mai căuta niciun jucător. Noi suntem foarte bine acoperiți pe toate pozițiile. Gigi mai vrea un mijlocaș central și un atacant. Trebuie să vorbim pentru că așa am promis. Acord între cluburi există. Nu s-a discutat să împrumutăm noi la Hermannstadt.



Cu Denis Alibec s-a purtat discuția să plece în iarnă. El a fost ok cu asta. Dawa putea juca de acum. A avut drept de joc doar cu Steaua Roșie Belgrad, cu UTA la Arad și Feyenoord acasă, dar am luat decizia împreună cu el să nu riscăm”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.

Gigi Becali anunța că a renunțat la transfer



Gigi Becali anunțase public că a rupt legătura cu familia fotbalistului. Finanțatorul campioanei a susținut luni după-amiază că a fost deranjat de ezitările lui Ciubotaru.



„Bă, eu am vorbit cu taică-su. Și a zis: «Domn' Becali...» – bă, eu am contractul semnat! – «Domn' Becali, vorbim după meci». Dar am înțeles că el a vorbit... nu știu la ce televizor... sau la voi. Și a zis: «Domne, nu vin la FCSB. Doar din respect așa, îi răspund, dar nu vin la FCSB». Apăi, de aia nu l-am mai sunat nici eu pe taică-su. Ce să vorbesc cu taică-su dacă el nu vine? Ce să...? N-am... Păi atunci să fie sănătos. O să-i vedeți. O să vină... Am zis că vin cinci? N-o să vină, dar o să vină trei. [...] Experimentele vor fi toată viața la mine! Toată viața”, a spus Gigi Becali.

