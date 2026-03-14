Antrenorul român a fost trimis la vestiare pentru proteste repetate la adresa brigăzii de arbitri.

„Momente incredibile pe San Siro! Sulemana face pressing la Dumfries care cade, Manganiello (n.r. - arbitrul) lasă jocul să continue și atacantul Atalantei șutează: Sommer respinge, dar pe respingere Krstovic trimite în poartă! Chivu intră pe teren pentru a protesta, primește galben. Golul este valabil! Continuă protestele tehnicianului nerazzurro care încasează al doilea galben și prin urmare eliminarea!”, au scris ziariștii de la Gazzetta dello Sport.

Faza care a înfuriat stadionul

Jurnaliștii de la Tuttomercatoweb au analizat și ei faza care i-a înfuriat pe cei de la Inter Milano.

„A doua avertizare și roșu în consecință pentru tehnicianul român, trimis la vestiare pentru protestele continuate.

Atalanta s-a aruncat în atac și a găsit golul de 1-1 în minutul 82 prin Krstovic, dar este important să derulăm înapoi caseta la ce s-a întâmplat puțin mai devreme: Dumfries s-a aflat în avantaj clar față de Sulemana, a căzut la pământ după o împingere, dar arbitrul nu a fluerat nimic, Sulemana a șutat, Sommer a respins și Krstovic cu poarta goală a marcat golul de 1-1 care a înfuriat tot stadionul”, a subliniat publicația citată mai sus.