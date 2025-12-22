În ciuda întreruperii negocierilor cu jucătorul de la FC Hermanstadt, Gigi Becali a anunțat că va face cel puțin trei transferuri importante în acestă iarnă.



„O să-i vedeți. O să vină... Am zis că vin cinci? N-o să vină, dar o să vină trei. [...] Experimentele vor fi toată viața la mine! Toată viața. Vii la Becali, te pune acolo să vedem cum ești, bun sau cum nu ești. Hai afară, pleacă, vine altul! La mine nu merge așa...



Bă, eu am vorbit cu taică-su. Și a zis: «Domn' Becali...» – bă, eu am contractul semnat! – «Domn' Becali, vorbim după meci». Dar am înțeles că el a vorbit... nu știu la ce televizor... sau la voi. Și a zis: «Domne, nu vin la FCSB. Doar din respect așa, îi răspund, dar nu vin la FCSB». Apăi, de aia nu l-am mai sunat nici eu pe taică-su. Ce să vorbesc cu taică-su dacă el nu vine? Ce să...? N-am... Păi atunci să fie sănătos”, a spus Gigi Becali în fața jurnaliștilor.



Ciubotaru neagă refuzul: „Am făcut o promisiune”



Declarațiile lui Becali vin în contradicție cu cele afirmate de jucător imediat după meciul de duminică seară, remiza dintre Hermannstadt și Petrolul, scor 1-1. Fundașul, cotat la 400.000 de euro, a menționat că nu a respins oferta roș-albaștrilor, ci doar a cerut un moment de respiro până la pauza competițională.



„Nu știu. Vom vedea. Eu încă sunt aici, mă concentrez aici, vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea. Nu am refuzat oferta de la FCSB. M-a sunat domnul Stoica acum vreo două luni și i-am spus că vreau să mă concentrez până la ultimul meci din anul acesta și acum vom discuta, pentru că așa am promis.



Cred că fiecare jucător român își dorește performanță și să joace la cel mai înalt nivel, deci, da, bineînțeles că vreau să plec în străinătate. Mie-mi place foarte mult Olanda, pentru că promovează foarte mult tinerii”, a explicat Kevin Ciubotaru.



Cele două cluburi ajunseseră la un acord de principiu pentru suma de 450.000 de euro, Ciubotaru fiind văzut ca o soluție ideală pentru regula U21, unde FCSB caută întăriri. În actualul sezon, fundașul a strâns 18 apariții pentru sibieni și a oferit o pasă de gol importantă în victoria cu Rapid.

