Mihai Stoica, un car de nervi, s-a dezlănțuit: „Vorbește niște prostii imense!“

Oficialul FCSB-ului a analizat partida cu FC Botoșani din weekend, câștigată după prelungiri (4-3), și, pe măsură ce și-a amintit de declarațiile antrenorului moldovenilor, a luat foc!

Se cunoaște că se apropie finalul unui sezon plin de dezmăgiri pentru FCSB! Unul în care s-au adunat multe frustrări, mulți nervi. Probabil, așa se explică tirada lui Mihai Stoica, un om care nu prea mai avusese astfel de ieșiri, în ultima perioadă.

Acum însă, după FCSB – FC Botoșani (4-3), președintele Consiliului de Administrație s-a enervat teribil. Atât din cauza manifestărilor antrenorului Marius Croitoru (45 de ani), cât și din cauza acuzelor pe care acesta le-a lansat la adresa arbitrajului, la final.

Mihai Stoica: „La golul trei era în genunchi prin teren“

În cadrul analizei sale, la Prima Sport, oficialul roș-albaștrilor s-a arătat contrariat de faptul că Marius Croitoru, fost jucător al Stelei în perioada 2007-2009, a făcut referiri la prestația centralului Istvan Kovacs.

Al nostru a fost penalty clar, că jucătorul de la Botoșani se duce cu mâna sus şi îşi măreşte suprafaţa corpului, îl prinde cu mâna sus. În schimb, la penalty-ul lor, Radunovic e într-o poziţie naturală. Eu zic că e offside şi la golul al treilea (n.r. – pentru FC Botoșani), la golul egalizator. Dumiter joacă mingea. N-o atinge, dar din cauza lui lumea se opreşte. Am rămas uimit să aud că cei de la Botoşani vorbesc despre arbitraj. Doamne! Croitoru zice nişte chestii care mă blochează. Croitoru vorbeşte nişte prostii imense. Normal e să arăţi că în declaraţii poţi fi echilibrat, că poate vrei să antrenezi şi o altă echipă“, a tunat Mihai Stoica.

Acesta a comentat și trăirile intense ale lui Croitoru în timpul partidei de pe Stadionul Steaua.

La golul al treilea era în genunchi prin teren. Bravo lui, foarte frumos. Mai avea puţin şi spunea că a fost furat în Ghencea. Dacă au fost decizii, au fost decizii care nouă ne-au produs probleme“, a concluzionat Meme.

