Avertisment pentru vedeta FCSB-ului: „Ai grijă ce îți dorești!“

Amir Kiarash
Mihai Stoica a spus că în lotul roș-albaștrilor e un fotbalist care ar trebui să fie mai cumpătat în declarațiile sale.

FCSB deschide sezonul plecărilor! Sport.ro a oferit aici lista celor 6 jucători care își vor încheia contractele după partida de vineri (ora 20:30) cu Dinamo.

Chiar dacă printre cei enumerați nu se află și Ștefan Târnovanu (26 de ani), el și-a exprimat dorința de a părăsi echipa de mai mult timp. Iar în acest an, când a avut o perioadă în care a fost rezerva puștiului Matei Popa (19 ani), Târnovanu a și fost bosumflat.

Mihai Stoica, tăios: „De unde știe Târnovanu că va juca el cu Dinamo?“

Atitudinea goalkeeperului de 26 de ani, dar și unele declarații pe care le-a oferit în acest sezon, l-au cam supărat pe Mihai Stoica. Pentru că, în dialog cu Prima Sport, președintele Consiliului de Administrație l-a „urecheat“ pe portarul de 1,97 de metri.

Reproșurile lui Meme pentru Târnovanu au fost legate de declarațiile pe care goalkeeperul le-a făcut, după ce a primit premiul pentru „Portarul anului“, dar și de faptul că a analizat partida cu Dinamo de vineri (ora 20:30), vorbind de parcă va fi titular, în mod cert.

Ştefan Târnovanu poate pleca în străinătate dacă are ofertă, precum orice alt jucător important. Târnovanu e provocat să vorbească despre plecare şi despre Dinamo – ultimul meci. De unde se ştie că va apăra în meciul ăsta? Poate nu va apăra Târnovanu în meciul ăsta. Lui, în iarnă, la gală, i-am zis: <<Ai grijă ce-ţi doreşti>>. El, când a luat premiul, a spus <<Sper să fie ultima dată>>, <<Da, ai grijă ce-ţi doreşti>>. El gândindu-se că probabil va pleca în străinătate. Uite că n-a plecat. Premiul probabil că n-o să-l ia, că a fost rezervă o perioadă, dar nu a fost rezervă că ar fi fost problema la el, ci că problema e la FRF care insistă cu regula asta (n.r. Under 21, motiv pentru care a fost folosit Matei Popa în unele meciuri). E posibil să fie Târnovanu cel mai bun portar român la ora asta, dar să nu joace la echipa de club că FRF, care ar putea avea nevoie de el la naţională titular, nu-l lasă să joace din cauza regulii“, a spus Mihai Stoica.

