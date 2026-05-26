FCSB deschide sezonul plecărilor: „Ei sunt cei 6 jucători care își încheie contractele“

Amir Kiarash
La capătul unei campanii dezamăgitoare, formația bucureșteană își va reface lotul din temelii.

Pentru FCSB, urmează un meci de totul sau nimic, vineri (ora 20:30), cu Dinamo, despre care Sport.ro a oferit toate detaliile aici.

Finala“ pentru un loc în preliminariile Conference League, dincolo de miza sportivă, are și o importanță financiară aparte pentru clubul patronat de Gigi Becali. Chiar latifundiarul din Pipera a admis acest lucru, dezvăluind aici suma pusă în joc. 

Problema FCSB-ului e că va aborda derby-ul bucureștean pentru Europa cu un lot în care mulți jucători își încheie contractele. Iar unii dintre ei știu deja că duelul cu Dinamo va fi ultimul pentru ei în tricoul roș-albastru. Tocmai de aceea, rămâne de văzut în ce măsură astfel de jucători pot fi motivați să dea totul pentru o formație de care se vor despărți, în foarte scurt timp.

FCSB, șase jucători își încheie contractele după meciul cu Dinamo

Mihai Stoica confirmă: „Vor fi destui care vor pleca!“

Președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a și oferit deja numele celor care își vor încheia contractele cu FCSB după ultima partidă a sezonului. În dialog cu Prima Sport, Meme a confirmat că lotul va fi schimbat din temelii, după un sezon dezamăgitor.

Jucătorilor aflaţi la final de contract, unora li se vor propune prelungiri, altora nu. La final de contract sunt Creţu, Chiricheş, Mihai Popescu, Baba Alhassan, Ngezana, Graovac şi cred că ne-am oprit aici. Important e ca jucătorii care vor pleca - şi vor fi destui - să fie înlocuiţi de fotbalişti de valoare“, a declarat Mihai Stoica.

