Marius Croitoru ”a tunat” la adresa lui Istvan Kovacs după barajul cu FCSB: ”Incredibil! E greu să-i prostești!”

Moldovenii au cedat cu 3-4 în prelungiri, la capătul unui meci spectaculos disputat în Ghencea, însă echipa lui Marius Croitoru a fost mai periculoasă în mai multe momente ale jocului.

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!

La finalul jocului, Croitoru a lăudat prestația echipei sale și a transmis că nu este deloc mulțumit de arbitrajul lui Istvan Kovacs, pe care l-a acuzat că a favorizat-o în multe momente pe FCSB. Unul dintre acele momente a fost, în opinia lui Croitoru, la golul lui Dawa, despre care spune că nu ar fi trebuit validat.

”Am fost foarte aproape. Am arătat ca o echipă care merita să joace acest baraj, dar nu am ajuns în momentul pe care ni-l doream. Felicit FCSB-ul, mergem în vacanță și ne încărcăm bateriile.

La golul doi nu a fost corner, pentru că o atinge Tavi Popescu. Mă simt nostalgic la vremurile când jucam eu fotbal. E incredibil așa ceva. Nu a avut aceeași măsură (n.r. Istvan Kovacs). Faulturi ale FCSB-ului fără galbene, la primele faulturi ale mele, patru galbene în primele zece minute. E prea mult. Pe oamenii care au jucat fotbal, care au fost în fenomen, e greu să-i prostești. Mă refer la fazele de joc. Nu poți să dai fault și galben, iar la Diaw s-a făcut că nu vede. Mie mi-a dat galben, eu sunt obișnuit, nu e problemă. Dacă ajungi să arbitrezi un meci... Cine spune că e cel mai bun arbitru?

Am început a doua repriză slab. La pauză, trei jucători mi-au cerut schimbare. Cred că am revenit bine, apoi o acțiune individuală foarte frumoasă a lui Tavi, iar lucrurile s-au simplificat pentru ei, dar i-am chinuit. Asta e surpriza, că FCSB a bătut Botoșaniul, pentru că în ultimele meciuri Botoșaniul a dat câte trei FCSB-ului.

Nici nu mă interesează (n.r. de barajul Dinamo - FCSB), dacă noi nu suntem implicați. Noi trebuie să ne încărcăm bateriile și să revenim mai puternici”, a spus Marius Croitoru la finalul jocului.