FCSB s-a calificat în finala barajului după ce a trecut dramatic de FC Botoșani, scor 4-3. Derby-ul se va disputa pe ”Arcul de Triumf”, în contextul în care Arena Națională a fost ocupată în această perioadă cu organizarea unor concerte.

Mai multe voci importante din fotbalul românesc o dau pe Dinamo favorită înainte de ”meciul sezonului”, ținând cont de faptul că ”roș-albii” au evoluat în play-off, iar campioana din sezonul precedent în play-out.

Cristi Borcea: ”Pronostic? 2-0 pentru noi”

Cristi Borcea, fostul acționar și director executiv de la Dinamo, crede că fosta sa echipă se va impune cu 2-0, dar trage un semnal de alarmă pentru accederea în cupele europene și cere transferuri tari la echipă.

„Eu cred că vom merge în Europa. Pronostic la Dinamo - FCSB? 2-0 pentru noi. Dar ca să ajungem în grupe... Acolo e altceva.

Trebuie să nu mai plece nimeni vara asta de la echipă și să mai aducem și alți 5 jucători de mare valoare. Asta e realitatea", a spus Borcea, potrivit GSP.ro.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.