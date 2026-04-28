Doar cinci meciuri a înregistrat finul lui Gigi Becali pe banca tehnică a grupării roș-albastre, la revenire. Mirel Rădoi a consemnat trei victorii, un egal și o înfrângere la FCSB.

Gigi Becali anunță noul antrenor de la FCSB: ”În 15 zile îl punem”

Înainte de numirea lui Mirel Rădoi, postul de antrenor principal de la FCSB a rămas vacant după ce Elias Charalambous a demisionat la finalul sezonului regulat, când a ratat accederea în play-off.

Cipriotul a fost cel mai longeviv tehnician în era lui Gigi Becali. El a semnat cu FCSB în martie 2023 și a plecat în martie 2026.

Acum, FCSB, văzută în inferioritate numerică, vrea să-l readucă pe Elias Charalambous. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a dezvăluit că cipriotul îi va da un răspuns clar în maximum două săptămâni.

”Trebuia azi. O să dea un răspuns în aceste două săptămâni. El a zis 'din vară vreau să vin'. I-am transmis prin Teia, că a fost la masă cu soția lui, că nu are cum să vină de la vară, că iau antrenor oricum. Nici n-ai cum, nu te lasă regulamentul. Eu mizez pe faptul că ne vom califica, știți cum gândesc.

Cel care vine și va califica echipa, normal că va rămâne. Deci în 15 zile o să punem un antrenor. (n.r. - Aveți altă variantă?) Am multe, nu una”, a spus Becali la televiziunea Digi Sport.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.