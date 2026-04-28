Antrenorul cu care s-a văzut Becali, garantul eșecului: are mai multe înfrângeri decât victorii în ultimii ani!

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB e în căutarea unui „principal“ după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani), la Gaziantep.

TAGS:
FCSB, Gigi Becali, Marius Sumudica
Din articol

La FCSB Faci Ce Spune Becali. Dar, în ciuda acestei anomalii, cum se eliberează postul de antrenor, e „coadă“ la ușa latifundiarului din Pipera.

Și, de ani buni, la postul de antrenor râvnește un anti-stelist, Marius Șumudică (55 de ani). La nivel declarativ doar pentru că, în practică, fostul rapidist tot încearcă să-l convingă pe Gigi Becali să-i dea o șansă. La un moment dat, aceste încercări ale lui Șumudică l-au scârbit și pe Mirel Rădoi, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Acum, când FCSB e în căutarea unui antrenor, iar Marius Șumudică e fără contract, fostul atacant visează, încă o dată, la o numire-bombă. Din păcate pentru el, sunt două împedimente majore, în calea realizării visului său. Primul se numește Mihai Stoica, care a și spus, răspicat, că va pleca de la club, în cazul în care se va trezi cu Șumudică pe acolo. 

A doua problemă a lui Șumudică e legată de CV-ul său. La ultimele sale opt formații, Șumudică a adunat mai multe înfrângeri decât victorii! Iată realitatea îngrozitoare a cifrelor, începând cu perioada Rizespor din ianuarie 2021:

*160 de meciuri în care a stat pe bancă la Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor, Al-Shabab Riad, Al-Raed, Gaziantep, Rapid și Al-Okhdood.

*55 de victorii la cele opt formații amintite.

*67 de înfrângeri înregistrate.

*38 de egaluri.

*Procentajul victoriilor: 34%.

*Procentajul înfrângerilor: 41,6%.

În aceste condiții, deși s-a văzut, astăzi, cu Gigi Becali, în zona de nord a Bucureștiului, șansele lui Șumudică de a ajunge la FCSB sunt, practic, nule. Potrivit gsp.ro, antrenorul de 55 de ani a dat întâmplător de patronul roș-albaștrilor, în jurul orei 12:00. Șumudică și Becali au discutat amical, preț de aproximativ 5 minute, fiind fotografiați de trecătorii aflați în zonă.

Sport.ro a anunțat, în această dimineață, că Gigi Becali încearcă angajarea unui tehnician cu care a avut rezultate foarte bune, în trecut.

Mirel Rădoi, prezentat la Gaziantep după pleclarea de la FCSB

  • Radoi gaziantep 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!