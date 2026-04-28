Foștii antrenori ai FCSB , Elias Charalambous și Mihai Pintilii , au petrecut din nou timp alături de foștii lor elevi în cadrul unui eveniment privat organizat de un brand de lux, în valoare de 5.000 euro .

Ceasuri de colecție pentru jucători și antrenori

La o lună și jumătate de la demisia înaintată pe fondul ratării prezenței în play-off-ul SuperLigii, cei doi tehnicieni s-au reîntâlnit cu membrii lotului roș-albastru. Întrunirea a fost pusă la cale de Chronolink, retailerul oficial al mărcilor Rolex și Tudor.

În timpul acestei acțiuni, fotbaliștii formației bucureștene, actualul staff al FCSB, dar și cei doi foști antrenori au primit în dar ceasuri exclusiviste. Pentru a marca momentul, obiectele au fost personalizate pentru sportivi, fiecare exemplar având gravate numele și numărul de pe tricou corespunzătoare fiecărui jucător.